Необычный автобус будет курсировать по улицам Минска

В Минске до 31 октября в рамках акции по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ среди молодежи будет курсировать необычный автобус, сообщает БЕЛТА.

Это первая подобная акция в Минске. На протяжении недели по маршруту №43 в специальном брендированном автобусе будут размещены информационные плакаты, буклеты и QR-коды со ссылками на полезные интернет-ресурсы.

Особенностью акции станет то, что ежедневно с 14:00 до 16:00 представители здравоохранения, ГУВД Мингорисполкома и БРСМ будут проводить разъяснительную и просветительскую работу среди пассажиров. "Ребята из молодежной организации специально подготовлены и смогут ответить сверстникам на все вопросы, касающиеся здорового образа жизни, профилактики наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Вместе с волонтерами будет работать сотрудник органов внутренних дел, который сможет проконсультировать пассажиров о последствиях употребления наркотиков и вовлечения в незаконный наркобизнес. Представитель медицинского учреждения сделает акцент на последствиях употребления наркотических веществ", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский.

Маршрут №43 был выбран не случайно. "Этот автобус курсирует от диспетчерской станции "Дружная" до микрорайона "Степянка" и проходит через микрорайон "Дражня". На маршруте сосредоточено большое количество учебных заведений, в основном учреждений среднего специального образования. К сожалению, именно эта группа молодежи в настоящее время наиболее подвержена риску вовлечения в употребление и распространение наркотиков", - отметил он.

Заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко рассказал об идее брендированного автобуса: "В данном случае работает пассивная профилактика. Когда заходишь в автобус, так или иначе обращаешь внимание на экран, где будут демонстрироваться видеоролики профилактического характера, а также слушаешь аудиоинформацию. Так подростки в любом случае услышат о проблеме и смогут сделать для себя выводы", - сказал он.

Как отметил Дмитрий Мелешко, в последнее время в Минске снижается количество преступлений в сфере наркобизнеса. Тем не менее, работа продолжается.

Пилотная городская информационно-профилактическая акция по противодействию потреблению и распространению наркотических и психотропных веществ в молодежной среде "Брендированный автобус" продлится до 31 октября. Сам автобус ежедневно будет отправляться в 14:10 с диспетчерской станции "Дружная" и в 14:07 с диспетчерской станции "Степянка". Организаторы надеются, что проект получит дальнейшее развитие и такие профилактические акции станут постоянной практикой.