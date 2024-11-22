Никаких оскорблений, унижений - как в Беларуси идет предвыборная агитация

В Беларуси продолжается агитационный этап избирательной кампании. О том, как он проходит, рассказал председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович в эфире "Первого информационного".

Александр Щекович:

"Агитация в стране идет ровно в том плане, что нет никаких оскорблений, унижений, хотя многие западные политики хотят нас ввязать в такие разборки. Сегодня кандидаты в Президенты или их доверенные лица рассказывают о программах, не унижая и не оскорбляя своих оппонентов".

Гость эфира напомнил, что у кандидатов в Президенты есть возможность проведения пикетов, встреч с населением в отведенных местах (такие определены в каждом исполкоме) в очередности, которая установлена районной комиссией, и встреч в трудовых коллективах.