Новая эпоха - МГЛУ переименован в Белорусский государственный университет иностранных языков

На сайте Минский государственный лингвистический университет появилась информация, что ВУЗ переименован в Белорусский государственный университет иностранных языков (БГУИЯ), сообщает БЕЛТА.

Учреждение образования переименовано приказом министра образования №366 от 6 августа 2025 года, изменения внесены в устав.

Минским горисполкомом 8 августа сделана запись в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации учреждения образования "Белорусский государственный университет иностранных языков" (БГУИЯ). Выдано свидетельство с регистрационным номером 100028902.

До 1993 года учреждение образования называлось Минским государственным педагогическим институтом иностранных языков. Как самостоятельное учреждение высшего образования начало действовать с 1 сентября 1948 года.