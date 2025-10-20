В Минске прошло заседание экспертного совета при Совете Республики

Экспертный совет при Совете Республики Национального собрания Беларуси обсудил проект закона "О государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования".

Эти вопросы регулируются Декретом № 1. С момента его принятия прошло более 15 лет, и за это время была накоплена очень хорошая правоприменительная практика. Из новшеств: данные будут собраны в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В связи с этим для юрлиц разработчики проекта закона предлагают отменить обязательную выдачу свидетельства о госрегистрации. Также для них появится возможность оформления на основе типового устава, что значительно упростит и ускорит процедуру.

Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сокращается срок постановки на все виды учета: и в налоговых органах, и в органах статистики, и в органах фонда соцзащиты по труду. Срок сокращается с 5 до 3 лет. Необходимо не просто сохранить, но и обеспечить правовые гарантии для всех участников этого процесса, в первую очередь на стадии ликвидации субъектов хозяйствования. Нельзя допускать длительных сроков ликвидации, возможность падения и приостановки процесса ликвидации".