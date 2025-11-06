Новый корпус онкоцентра открыли в Гродно

В Беларуси к 7 Ноября вводятся в строй значимые объекты. Так, в Гродно введен в эксплуатацию корпус нового палатного здания областного онкологического центра.







В нем разместятся приемное, а также радиологическое и химиотерапевтическое отделения, каждое рассчитано на 50 коек. Здесь уже действует лабораторно-диагностический корпус, а в новых отделениях до 80 пациентов проходят лучевую терапию.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"В областном центре должны быть врачи высшей категории любой специальности, в данном случае онкологи, и работать на аппаратуре, которая способна при высококвалифицированных специалистах давать правильные диагнозы и правильные результаты в лечении".

Владислав Фролов, главврач городской клинической больницы № 3 Гродно:

"Наша цель - чтобы при минимальных изменениях в состоянии здоровья пациента врач амбулаторного приема мог направить его к нам, и здесь максимально быстро провели диагностику, начали эффективное лечение".