Новые факты геноцида белорусского народа. Что показали раскопки в Могилеве и Лепельском районе

Без малого 170 мест массового уничтожения и захоронения мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны обнаружены за последние годы. Это итог расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенного периода.









Многие места стали известны в ходе изучения рассекреченных архивных документов - показаний свидетелей и палачей. Ежегодно на местах расстрелов проходят раскопки.

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Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:

"На сегодняшний день завершены раскопки на территории Лепельского района. Предварительно обнаружено не менее 334 останков, среди которых женщины и дети. Они направлены на судебно-медицинские исследования. Второй год продолжается осмотр места происшествия в городе Могилеве - Казимировский лес. Вскрыты очередные три ямы-могилы захоронения, где сотни убитых наших мирных граждан".