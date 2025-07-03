О чем свидетельствуют главные символы Беларуси

3 июля 1944 года - судьбоносная дата в истории Беларуси, и как сказал Президент, "рубежная". Это день освобождения Минска от фашистской оккупации и предвестник победного мая 1945-го.
Символ гордости и памяти - День независимости. Он связывает прошлое и настоящее, открывая будущее суверенной Беларуси. Это судьбоносная дата и торжество исторической справедливости. Под мирным небом Минск живет уже 81 год.
Поколение победителей ценой своей жизни подарило нам свободу и мир. Мы, их наследники, бережно храним память о героях в государственных символах суверенной Беларуси.
Независимость Беларуси строится на прочном фундаменте героического прошлого нашего народа, и один из символов суверенитета - площадь Независимости.
Площадь Независимости
Площадь Независимости в Минске - самая большая в стране. Ее территория - 73 тыс. квадратных метров, это даже больше, чем Красная площадь в Москве.
Дом правительства
Дом правительства - одно из немногих зданий, сохранившихся после Великой Отечественной войны. Именно здесь 3 июля 1944 года встречали освободителей Минска.
3 июля - знаковая дата Беларуси
"3 июля отмечается День Независимости Республики Беларусь. Для города-героя Минска это также день освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. А в 1984 году 3 июля стало днем открытия Поста номер один города-героя Минска", - рассказал начальник штаба Поста номер один Сергей Быков.
Площадь Государственного герба и флага
Самый молодой символ суверенитета и национальной гордости нашей страны - площадь Государственного герба и флага.
Она получила свое имя 2 июля 2013 года. Сегодня это место проведения важных церемоний и волнующих торжеств.
Радиус площади - 50 метров. В центре установлен флагшток высотой с 25-этажный дом, а сам флаг-рекордсмен весит 25 килограммов.
Открытие важных социальных объектов к 3 Июля стало символом
Открытие важных социальных объектов к 3 Июля стало символом процветания и развития Беларуси, частью общего празднования Дня Независимости. В Минске в разные годы появлялись памятники и мемориальные доски в честь героев Великой Отечественной войны и выдающихся деятелей Беларуси. Открывались спортивные сооружения, запускались новые объекты городской инфраструктуры, в том числе Национальная библиотека и первая линия Минского метрополитена.
"Открытие Национальной библиотеки состоялось чуть раньше 3 Июля, но все равно было приурочено к этому праздничному дню. Это стало символом силы и уверенности нашей страны, ее способности реализовывать самые масштабные проекты", - подчеркнул гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
"Самая знаковая дата - это, конечно, открытие первой очереди Минского метрополитена. Долгожданное событие произошло накануне 40-летия освобождения Беларуси - 29 июня 1984 года. Позже к 3 Июля были открыты станции "Молодежная" и "Пушкинская". Это произошло 30 июня 1995 года. А 3 июня 2014 года открылась станция "Малиновка", - напомнила специалист отдела по идеологической и социальной работе Минского метрополитена Ирина Омельчук.
Одиннадцать лет назад в канун Дня Независимости у стелы "Минск - город-герой" открылось новое здание музея, посвященного истории борьбы за мир.
На его фасаде, в лучах победного салюта изображены десять знаковых событий времен войны. Сегодня это один из крупнейших и масштабных фондов мира, рассказывающий о нашем боевом наследии.
"Наш музей, несмотря на внедрение новых методов показа и современных технологий, не утратил своей актуальности. В то же время он остается особым, важнейшим местом, где можно прочувствовать, что значит подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны", - уверена ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Галина Скоринко.
3 июля - это начало Великой Победы, утверждение справедливого мироустройства и признание заслуг белорусского народа. Беларусь - страна миролюбивых инициатив, страна, восставшая из пепла. Все это воплощает наш День Независимости.