Минск и Москва строят единое оборонное пространство. Уже четверть века действует Договор о создании Союзного государства. Он во многом регламентировал и структурировал вопросы взаимодействия в военной сфере.

Правда, само появление документа во многом следствие прочных связей людей в погонах. Они не дали разрушить несущие конструкции безопасности в Беларуси и России. Сотрудничество военных, безусловно, четко выверенный процесс. Но идет он сегодня не всегда планомерно. Зачастую приходится оперативно реагировать на новые угрозы еще до появления таковых.

Фирменный стиль союзников - поставить оппонента в тупик невозможностью найти контраргументы. Так случилось и с комплексом "Орешник". О философии слияния оборонных потенциалов - в проекте "Диспозиция".

В Минске прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. Произошло это накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании этого образования. Четверть века… Однако куда большая цифра отражает глубину взаимодействия Минска и Москвы в сфере безопасности. Говорят, Маслоу при формировании своей пирамиды за нами подсматривал. В общем, с давних времен в этой области вместе. Более того, именно оборонный тандем называют тем основанием сотрудничества, который не подвергался даже легкой тряске. Да что там - иногда именно спайка военных запускала движение на временно проблемных участках интеграции. К тому же региональная группировка войск и единая региональная система ПВО союзников во многом стала эталоном оборонной кооперации для других масштабных объединений - таких как Организация Договора о коллективной безопасности, да и Шанхайская организация сотрудничества. И быть может, список будет продолжен.

Андрей Белоусов, министр обороны Российской Федерации (июль 2024 г.):

"В июне Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития. Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран. Важную роль в этом играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС".

Что касается внешнего контура с его темной - западной - стороны, то военная составляющая Союзного государства всегда оставалась рычагом стратегического сдерживания угроз. Потенциал свой мы демонстрируем на учениях, маневрах, занятиях самого различного уровня. Уже и отдельные роты тренируются в учебных центрах совместной подготовки. Причем россияне в режиме нон-стоп делятся с нами самым ценным и дефицитным ресурсом победы - боевым опытом. Кстати, даже в ВСУ признают, что одна опытная бригада стоит нескольких свежих. Потому в том числе и смотрят на белорусскую армию с опаской, что у нас на вооружении обкатанные войной наработки и оружие. Правда, для сдерживания Брюсселя и Вашингтона требуется все больший потенциал.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь (июль 2024 г.):

"Сегодня военно-политическая обстановка в Восточно-Европейском регионе характеризуется как кризисная с предпосылками перехода в фазу конфликта. Коалиция западных государств целенаправленно следует курсу на деградацию отношений, поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес государств Содружества. В результате чего в Восточно-Европейском регионе на сегодняшний день сформировался ряд вызовов и угроз в военной сфере, которые в условиях фактического демонтажа архитектуры региональной безопасности могут привести к открытому вооруженному противостоянию, вплоть до применения ядерного оружия".

Подобный вариант (насчет ядерного оружия) Минск и Москва сумели просчитать. В итоге был сделан превентивный ход. На территории Беларуси теперь размещены боезаряды с военным атомом. Кстати, подготовку к применению спецбоеприпасов белорусские летчики на штурмовиках Су-25 и ракетчики комплексов "Искандер" также прошли в России. Теперь уже и в доктринальных документах до буквы открыто прописано, что Беларусь находится под атомным зонтиком.