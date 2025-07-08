О новых средствах борьбы в белорусской армии - в "Диспозиции"

Вновь зазвучал на одном из российских полигонов комплекс залпового огня "Полонез".

Отечественные военные применили систему с учетом новых требований к ракетным ударам и защиты от них. Подобные модели отрабатываются и в других родах войск.

О векторах боевой подготовки в белорусской армии - проект "Диспозиция".

На одном из полигонов России белорусские военные отработали приемы нанесения ракетных ударов. Солировал отечественный дальнобойный комплекс "Полонез". Разведку целей провели операторы дронов "Суперкам". При выдвижении в район пусков, разворачивании систем, выстраивании алгоритмов боевой работы использовался опыт российских коллег в зоне СВО. К слову, учитывалась и возможность ответного удара одноклассниками "Полонеза". Таковым можно считать HIMARS, хотя американец по ряду параметров уступает нашему изделию.

Руслан Чехов, news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcade034-2ec1-4254-847f-aa38d7933648/conversions/eff413ef-17d0-42f5-b529-eeb55cd749ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcade034-2ec1-4254-847f-aa38d7933648/conversions/eff413ef-17d0-42f5-b529-eeb55cd749ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcade034-2ec1-4254-847f-aa38d7933648/conversions/eff413ef-17d0-42f5-b529-eeb55cd749ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcade034-2ec1-4254-847f-aa38d7933648/conversions/eff413ef-17d0-42f5-b529-eeb55cd749ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил

"Точность этого комплекса позволяет говорить о том, что он ракетный. "Полонез" занимает свою нишу в линейке средств огневого поражения в ракетных войсках. Мы, имея этот комплекс, можем принимать на поражение объекты на дальностях от 50 до 300 километров. Вы знаете, у нас есть "Искандер" до 500 километров. Чуть ниже это "Точка", это "Смерч", т.е. все дальности, которые нам нужны, мы закрываем".

Стратегия оснащения белорусской армии предполагает непрерывное увеличение количественных и прежде всего качественных показателей боевой техники. Военные, можно сказать, закрыли не только вопрос с актуальными дальностями поражения оппонента, но и высотами. Авиаторы уверенно работают на всех этажах. Правда, не меньшее значение сегодня имеет тематика собственной живучести в небе и на земле. Недавно в Военно-воздушных силах и войсках ПВО прошли учения, где в центре внимания оказались аспекты, связанные с перебазированием на запасные аэродромы.

Андрей Рачков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceaead0b-3342-45ba-a0dc-ecf49a2ae417/conversions/cd9d50d5-4064-4d94-b57f-907517556cca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceaead0b-3342-45ba-a0dc-ecf49a2ae417/conversions/cd9d50d5-4064-4d94-b57f-907517556cca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceaead0b-3342-45ba-a0dc-ecf49a2ae417/conversions/cd9d50d5-4064-4d94-b57f-907517556cca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceaead0b-3342-45ba-a0dc-ecf49a2ae417/conversions/cd9d50d5-4064-4d94-b57f-907517556cca-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Рачков, начальник штаба управления авиации - первый заместитель начальника авиации ВВС и войск ПВО ВС Беларуси:

"Основные вопросы направлены на то, чтобы организовать слаженность работы командиров по выработке и приобретению решения, по действию в усложненной обстановке всем составом, по выполнению и сохранению живучести авиационной техники, по грамотным действиям при выводе из-под удара авиационной техники из аэродромов, при базировании на оперативные назначенные аэродромные площадки с попутным выполнением боевых задач".

Диспозиция news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5d61e-f667-4b03-97a0-a46bc52a1821/conversions/626fde22-7671-4e79-9b81-d24f2b1f1e4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5d61e-f667-4b03-97a0-a46bc52a1821/conversions/626fde22-7671-4e79-9b81-d24f2b1f1e4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5d61e-f667-4b03-97a0-a46bc52a1821/conversions/626fde22-7671-4e79-9b81-d24f2b1f1e4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e5d61e-f667-4b03-97a0-a46bc52a1821/conversions/626fde22-7671-4e79-9b81-d24f2b1f1e4c-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, активно развивается в армии и малая авиация. Здесь на передовых позициях - Силы специальных операций. Сейчас экипажи осваивают автожиры "Ястреб". Юркие надежные аппараты используются для разведки, доставки грузов, эвакуации раненых.

Военнослужащий Сил специальных операций:

"Не всегда мы можем применить большую авиацию, вертолеты, самолеты и так далее. Малую авиацию гораздо проще применить. Посадил ее в поле на любую более-менее подходящую площадку. Не надо подбирать, как для самолета, посадочную полосу. Посадил, соответственно, поднял людей. Груз определенный, сколько надо загрузили. Не столько требует затрат на обслуживание, затрат на обучение летчиков. Мы можем сами их обучать".