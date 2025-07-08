Почему репутация канцлера ФРГ под угрозой и как предыдущее руководство страны усложнило жизнь Мерцу

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В последнее время на Западе настоящий чинопад крупных политиков: Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Джастин Трюдо, Кая Каллас, Олаф Шольц и другие. Но сменщики тоже не пользуются уважением общества.

Например, новый канцлер Германии, который избрался лишь со второй попытки, не успев вступить в должность, начал терять доверие избирателей. Менее 30 % в мае разделяли его подходы к политике. Сегодня рейтинг немного подрос, но что будет дальше, ведь уже в начале правления политологи и журналисты обвинили его в двуличии.

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Мерцу не позавидуешь, предыдущее руководство постаралось разозлить немцев. Прежний канцлер Германии Олаф Шольц умудрился стать самым непопулярным за 30 лет: в 2024 году его работу на посту одобряли лишь три четверти избирателей. Рейтинг упал ниже плинтуса, а Шольца стали называть "прислугой Белого дома". За безликость он получил кличку даже от киевского режима: экс-посол Украины в Германии назвал его "ливерной колбасой".

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До выборов в Бундестаг оставалось полтора года. Но выводов правящая коалиция не сделала никаких.

Бравурная поддержка санкционной политики, резкое подорожание энергоресурсов, миллиарды в топку украинского конфликта привели к тому, что собственная экономика, до недавнего времени носившая гордое звание "локомотива Европы", вошла в неприятную фазу стагнации. Правительство Шольца так и не смогло объяснить гражданам, почему их уровень жизни продолжал падать, а немецкие компании разорялись или спешно переводили производство в США.

В итоге взбунтовались фермеры, машинисты поездов - по всей стране прокатилась волна забастовок. После на акции протеста вышли рабочие крупных заводов, разгневанные закрытием флагманов.

В августе 2024 года аналитики YouGov провели опрос, результаты которого были просто убийственными для немецких политиков.

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И это еще не все. Почти половина опрошенных были уверены, что дела в стране обстояли плохо или совсем несправедливо, а 71 % немцев и вовсе считали, что "политические лидеры живут в собственном мире и на остальную часть общества смотрят свысока".

Возмущение общества можно понять. Ведь даже автопром - незыблемая немецкая гордость и целая россыпь всемирно известных брендов - вынужден сокращать и даже закрывать производства на фоне просто катастрофических экономических показателей. Так, прибыль BMW в минувшем году упала на 84 %, у Mercedes - на 54 %. При этом концерн готовится сократить до 30 тыс. человек.

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По данным немецких СМИ, цены на газ за 4 года выросли в восемь раз. В моменте 1 тыс. кубометров стоила 1 тыс. евро, сегодня примерно 600, а во времена "Северного потока" она была всего 128 евро. Промышленность такого скачка просто не выдержала. Только в химической сфере почти 600 предприятий сократили производство или ушли в так называемый холодный режим, то есть простой.

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