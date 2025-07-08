Без вреда для экологии: ученые изобрели новый способ переработки угля

добыча каменного угля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/120fc439-6baa-4ab0-9a2e-57b30dd44609/conversions/22c16586-cd4c-47dc-b95f-cbfe1deebf73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/120fc439-6baa-4ab0-9a2e-57b30dd44609/conversions/22c16586-cd4c-47dc-b95f-cbfe1deebf73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/120fc439-6baa-4ab0-9a2e-57b30dd44609/conversions/22c16586-cd4c-47dc-b95f-cbfe1deebf73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/120fc439-6baa-4ab0-9a2e-57b30dd44609/conversions/22c16586-cd4c-47dc-b95f-cbfe1deebf73-xl-___webp_1920.webp 1920w

Российские ученые из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Китая и Монголии представили инновационную технологию, которая позволяет почти полностью перерабатывать уголь в ценное сырье для химической промышленности, сообщает TV BRICS.

Новая разработка позволяет превращать уголь в полиароматические углеводороды и смолы - ключевые компоненты для производства углеродного волокна, электродов и высокотехнологичных композитных материалов.

Уникальность метода заключается в его экологичности: содержание канцерогенного бензпирена в продуктах переработки значительно ниже, чем в традиционном каменноугольном пеке, а отходы составляют не более 8 %.

Технология основана на растворении угля в специальных жидкостях - каменноугольной смоле, нефтяном газойле или их смеси - при температуре около 380 °C. В таких условиях уголь разрушается, образуя концентрат углеводородов с высокой степенью ароматичности, что обеспечивает термостойкость и химическую стабильность материалов. Процесс не требует катализаторов или водорода, а мягкий режим переработки и длительное время растворения минимизируют выбросы вредных веществ.