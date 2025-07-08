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Без вреда для экологии: ученые изобрели новый способ переработки угля
Российские ученые из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Китая и Монголии представили инновационную технологию, которая позволяет почти полностью перерабатывать уголь в ценное сырье для химической промышленности, сообщает TV BRICS.
Новая разработка позволяет превращать уголь в полиароматические углеводороды и смолы - ключевые компоненты для производства углеродного волокна, электродов и высокотехнологичных композитных материалов.
Уникальность метода заключается в его экологичности: содержание канцерогенного бензпирена в продуктах переработки значительно ниже, чем в традиционном каменноугольном пеке, а отходы составляют не более 8 %.
Технология основана на растворении угля в специальных жидкостях - каменноугольной смоле, нефтяном газойле или их смеси - при температуре около 380 °C. В таких условиях уголь разрушается, образуя концентрат углеводородов с высокой степенью ароматичности, что обеспечивает термостойкость и химическую стабильность материалов. Процесс не требует катализаторов или водорода, а мягкий режим переработки и длительное время растворения минимизируют выбросы вредных веществ.
"Наша технология работает в мягких условиях и позволяет перерабатывать уголь практически полностью. Это делает ее перспективной для замены части нефтяного сырья и создания более экологичного производства углеродных материалов", - отметил доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Петр Кузнецов.