В США после проигранного боя скончался мексиканский боксер Педро Родригес

мексиканский боксер Педро Антонио Родригес news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcefd489-b285-4a66-a409-3de6d2b28faa/conversions/c090d34b-61bb-401d-a5ad-29cbe5cf2a89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcefd489-b285-4a66-a409-3de6d2b28faa/conversions/c090d34b-61bb-401d-a5ad-29cbe5cf2a89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcefd489-b285-4a66-a409-3de6d2b28faa/conversions/c090d34b-61bb-401d-a5ad-29cbe5cf2a89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcefd489-b285-4a66-a409-3de6d2b28faa/conversions/c090d34b-61bb-401d-a5ad-29cbe5cf2a89-xl-___webp_1920.webp 1920w

37-летний мексиканский боксер Педро Антонио Родригес трагически умер спустя несколько часов после боя с американцем Филиппом Велле, сообщает испанская газета Marca.

По информации издания, спортсмен вернулся в свой номер в гостинице после поединка, чтобы подготовиться к ужину с другими участниками турнира, проходившего в Финиксе (штат Аризона, США). Однако Родригес так и не присоединился к коллегам. На следующее утро его нашли мертвым в номере.

Причины смерти боксера пока не установлены, полиция проводит расследование.

Бой с Велле в весовой категории до 55,22 кг завершился поражением Родригеса единогласным решением судей. Поединок состоял из шести раундов.

Антонио Родригес, выступавший на профессиональном ринге с 2007 года, за свою карьеру провел 44 боя, одержав 15 побед (7 нокаутом), потерпев 26 поражений и завершив 3 встречи вничью.

Другие трагические случаи в боксе

Дук Ку Ким (Южная Корея, 1982)

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Уго Сантильян (Аргентина, 2019)

23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян умер через несколько дней после боя, закончившегося ничьей. После поединка ему стало плохо, и он был госпитализирован с отеком мозга. Спасти его не удалось. Этот случай привлек внимание к безопасности в боксе.

Патрик Дэй (США, 2019)

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Лаверн Роуч (США, 1950)

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Муса Ямак (Германия, 2022)

Немецкий боксер Муса Ямак умер прямо на ринге во время боя с Хамзой Вандерой. После двух раундов он внезапно потерял сознание без видимых ударов со стороны соперника. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Полиция расследовала инцидент, так как фанаты мешали проезду скорой помощи, что могло повлиять на исход.