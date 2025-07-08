Лукашенко: Надо идти по максимуму: если есть момент, надо зарабатывать, занимать рынок

Движение и развитие по всем направлениям в сельском хозяйстве. На это Президент ориентирует правительство и власть на местах.

Александр Лукашенко 8 июля с рабочей поездкой в Могилевской области. В центре внимания, в частности, выращивание племенных коз. Этим в промышленных масштабах начали заниматься на госплемпредприятии под Могилевом.

И само поголовье, и производство продуктов из полезного козьего молока могут быть значительно увеличены. Спрос есть. Александр Лукашенко ознакомился и с ходом аграрных работ.

Как ветврач и начальник производственного участка Никита Зелинский следит за здоровьем каждого малыша. Микроклимат, рацион, ветеринарные манипуляции, технологии содержания на козьей ферме - его забота изо дня в день.

"На первый взгляд кажется, что животное меньше, с ними проще работать, но нет. Из-за того, что они маленькие, любят чистоту, поэтому уход немного больше", - рассказал начальник производственного участка племенного завода по разведению коз Никита Зелинский.

В промышленных масштабах коз в Беларуси не разводили. Поголовье (а это почти 50 тыс. животных) содержат в основном в личных подсобных хозяйствах и редкие фермеры. Для могилевского госплемпредприятия козья ферма стала экспериментом, за него взялись в 2021 году. Из Австрии завезли сразу две породы: альпийскую и зааненскую. Сегодня здесь больше полутысячи животных. К делу подходят с душой. У завода есть даже свой TikTok (будни аграриев набирают сотни тысяч просмотров).

Александр Лукашенко с порога задаст конкретные вопросы с экономическим подтекстом? спрос, рентабельность, продажи. Требовательность Первого понятна, считай 5 лет здесь идет работа, время оценить успехи. Оно того стоило, хоть по докладам ответственных понятно, что мы здесь еще в начале пути.

Лукашенко поручил интенсивнее заниматься вопросами козоводства

Глава государства задавал чиновникам и специалистам конкретные вопросы: востребована ли продукция, какова рентабельность, как быстро можно нарастить поголовье?

Президенту доложили, что на племенных козочек есть хороший спрос не только в Беларуси, но и за рубежом. Уже были продажи в Узбекистан, есть заявки из России. В 2024 году с фермы продали 45 особей, в этом - 174. Средняя цена - Br1,5 тыс. Рентабельность работы фермы составляет около 25 %.

Племенная работа в стране ведется, но пока это делается "ни шатко, ни валко", как сказал Александр Лукашенко. И потребовал быстрее разворачиваться, развивая козоводство в крупных хозяйствах по стране. Тем более в Беларуси есть еще 2 предприятия, которые также занимаются выращиванием коз: фермерское хозяйство в Дзержинском районе и научно-практический центр по животноводству НАН.

"А почему не заниматься этим? Спрос растет, в том числе и в России. Почему не интенсифицировать процесс? - подчеркнул Президент. - Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть".

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Александр Лукашенко детально интересовался, надо ли создавать на племпредприятии какие-то дополнительные условия, чтобы быстрыми темпами нарастить поголовье. По словам специалистов, в принципе все необходимое имеется, но одна из возможных мер, предложенных ими, - закупка дополнительного поголовья коз для дальнейшего разведения.

Президент: В середине 2026 года показатели должны удвоиться

Более 90 % коз сосредоточено в азиатском и африканском регионах. Для нас куда привычнее буренки. Но тем не менее направление перспективное. Президенту покажут, как работает племенной участок, пройдутся по технологии выращивания козочек. Есть даже "ясли" для малышей. Создают стадо с высоким генетическим потенциалом, который зависит и от ухода, и от подхода.

Козы на ферме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ed315b-f140-4978-9ece-795b905bd005/conversions/992ee5c8-8b0a-4705-9874-7b502c29541c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ed315b-f140-4978-9ece-795b905bd005/conversions/992ee5c8-8b0a-4705-9874-7b502c29541c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ed315b-f140-4978-9ece-795b905bd005/conversions/992ee5c8-8b0a-4705-9874-7b502c29541c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ed315b-f140-4978-9ece-795b905bd005/conversions/992ee5c8-8b0a-4705-9874-7b502c29541c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В середине 2026 года показатели должны удвоиться, их темпы роста в дальнейшем должны оставаться такими же напряженными, поручил глава государства. "Должно быть удвоение, пока есть спрос. А ходить и с протянутой рукой просить деньги... Вот они, живые деньги", - сказал Президент.

Т.е. задача так или иначе наращивать поголовье. Кивать на нехватку помещений для животных просто смешно, это решаемо. Вопрос порядка и хозяйского подхода. Из этой серии по ходу и жесткое замечание губернатору - Александра Лукашенко возмущает картина с поваленным лесом.

Лукашенко: К 1 сентября в стране не должно быть ни одного бревна, валяющегося на опушке леса

Во время рабочей поездки в Могилевскую область Президент потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.

"Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили", - критически отозвался Александр Лукашенко, обратив на это особое внимание руководителя региона, помощника Президента по области, главы Администрации Президента.

"Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса", - потребовал глава государства.

Иначе, отметил Президент, востребованное древесное сырье просто сгниет. Ранее он поручал в том числе передавать поваленный лес в распоряжение населения.

Президенту подарили двух коз

Зная, что белорусский Президент на личном подворье сам выращивает буренок и не только местные аграрии решаются на подарок. В презент сразу 2 молочные породы. Альпийки и зааненки неприхотливые и покладистые по характеру, а главное дают много молока.

"Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок", - требует белорусский лидер. Александр Лукашенко подчеркнул, что это касается не только козоводства, но и других направлений в сельском хозяйстве. "Мы наплевательски относимся к сельскому хозяйству - упиваемся, что у нас всего хватает и почти на 7 млрд долларов мы продаем (на экспорт - прим. ред.). А движения дальше нет. Вот как здесь, - сказал он. - Дело так дальше не пойдет, что мы ни шатко, ни валко работаем".

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Александр Лукашенко продегустировал козье молоко и сыры из него. "Идеальное молоко", - оценил глава государства. Президент рассказал, что когда-то его угощал козьим молоком Владимир Путин, оно было абсолютно без специфического запаха или привкуса, как и то, которое он попробовал сейчас.

В составе сыров, которые в настоящее время изготавливают в Беларуси, комбинация из козьего и коровьего молока. Главу государства заверили, что есть рынок и хорошая рентабельность. Продукцию покупают уже и в России.

Александр Лукашенко высоко оценил вкусовые качества и высказался о пользе козьей продукции. "Отличное молоко. И деткам это очень важно, - сказал он. - Питание - это прежде всего психология. Если ты не знаешь, что это полезно, тогда долго будешь привыкать, агитировать надо. Надо "влезть" человеку в голову с этим сыром и доказать ему, что это очень полезно".

Для дегустации была представлена и продукция из козьего мяса, которое обладает уникальными питательными качествами. С учетом планируемого роста производства козьего молока отечественные предприятия прорабатывают различные новые рецептуры и варианты продукции.

Лукашенко на дегустации: Идеальное молоко

Александр Лукашенко поручил оперативно разобраться с кадровым вопросом на Могилевском племпредприятии. Его прежний руководитель пошел на повышение в Горки. Кстати, местные переработчики быстро вошли во вкус, забирают козье молоко с охотой. Оно здесь без специфического запаха и вкуса, не отличишь от коровьего, а пользы в разы больше.

Президент ознакомился с ситуацией на агрокомбинате "Заря"

Самое горячее время у аграриев еще впереди. Но уборка озимого ячменя кое-где на Могилевщине уже началась. Александр Лукашенко заедет на местный агрокомбинат "Заря".

Ставка на озимый ячмень

Ответственность за хозяйство (а это обширные угодья, 2 молочных комплекса, переработка свинины и птицы в том числе, фирменная сеть) на женских плечах. Глава агрокомбината расскажет, что "Заря" работает с прибылью, расширяется и вкладывается в развитие производства и обновление машинного парка.

Разговор в первую очередь зашел о финансово-хозяйственной деятельности агрокомбината "Заря". Комитет госконтроля перед приездом главы государства выявил некоторые проблемные вопросы в хранении кормов. На это Александр Лукашенко отдельно обратил внимание гендиректора агрокомбината Екатерины Заровской.

В целом же дела в хозяйстве идут неплохо. Прибыль направляется на развитие производства, обновление техники. Средняя рентабельность по хозяйству - 6,6 %, а в переработке - около 12-13 %. Достаточно успешно работает "Заря" и по возделыванию различных культур, о чем состоялся обстоятельный разговор с главой государства.

Например, урожайность на поле озимого ячменя, которое осмотрел Президент, превышает 60 ц/га. На эту сельхозкультуру глава государства в последние несколько лет обращает особое внимание во многом по причине того, что озимый ячмень убирают раньше других зерновых культур. Это позволяет оперативно получить корма для животноводства и более равномерно задействовать технику перед массовой уборкой. Хоть культура и капризная, но при соблюдении технологий можно рассчитывать на хороший результат. И эта практика себя оправдывает, о чем свидетельствует и опыт агрокомбината "Заря". "Очень хороший результат. Мы можем подстроиться под погодные условия", - отметила руководитель предприятия.

В хозяйстве также есть 2 крупных молочно-товарных комплекса, работают также в сфере птицеводства, выращивания свиней, есть сеть своих торговых объектов, собственный мясокомбинат.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f51f646-49f6-4421-b45d-2c1dc216cae9/conversions/02abc0b5-ee85-4379-8fd7-aec82c130e31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f51f646-49f6-4421-b45d-2c1dc216cae9/conversions/02abc0b5-ee85-4379-8fd7-aec82c130e31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f51f646-49f6-4421-b45d-2c1dc216cae9/conversions/02abc0b5-ee85-4379-8fd7-aec82c130e31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f51f646-49f6-4421-b45d-2c1dc216cae9/conversions/02abc0b5-ee85-4379-8fd7-aec82c130e31-xl-___webp_1920.webp 1920w

У госконтроля были замечания по хранению кормов, но оказалось, что все не критично. Не страдают здесь и от падежа скота. Конечно, хлопот в хозяйстве всегда хватает, но те, кто работают на совесть, могут рассчитывать на поддержку.

"Это неплохое хозяйство. Загубить его нельзя. Смотри, нигде не оступись. По отношению к другим у тебя неплохо", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание, что подобные хозяйства, которые эффективно работают, не имеют долгов перед государством и банками, нужно дополнительно поддерживать в реализации тех или иных проектов.

Глава агрокомбината: Работаешь с душой - будет результат

Александр Лукашенко еще долго будет разговаривать с гендиректором агрокомбината о подходах к делу и к людям. Дефицита кадров, кстати, в "Заре" нет, несмотря на то что работа на земле - это всегда нелегко. Бывают трудности с дисциплиной и технологические нюансы. В ход идут и кнут, и пряник, но особый женский подход позволяет сгладить острые углы.

Екатерина Заровская, гендиректор ЗАО "Агрокомбинат "Заря":

"Когда ты делаешь эту работу с душой, естественно, получается результат. Для меня на сегодняшний день в сельском хозяйстве самое сложное - это, наверное, погодные условия. Это то, что сегодня мы не можем предотвратить. Где-то какой-то технологический процесс достроить, перестроить, где-то специалистов обучить, переобучить - это гораздо сегодня легче, чем справиться с погодными условиями. Стихия все-таки вносит свои коррективы".