Второй день международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" был насыщен на официальные события. 8 июля "Екатеринбург Экспо" посетили члены правительств многих стран-участников. Из-за этого повышенные меры безопасности. Но на работу бизнеса это не повлияло, наоборот придало импульс деловым переговорам. А это новые контакты и новые контракты.

Работа нашей делегации на "ИННОПРОМе" началась с переговоров. Вице-премьер Беларуси провел встречу с врио губернатора Свердловской области. В этот российский регион мы поставляем сельскохозяйственную, пассажирскую и коммунальную технику, также лифты для жилого фонда Екатеринбурга. Кроме того, в Беларуси работает совместное предприятие по производству гидравлического оборудования. Поставлена задача нарастить товарооборот со Свердловской областью до миллиарда долларов. Поэтому сегодня обсуждались новые направления союзной кооперации.

8 июля состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве между Минским автомобильным заводом и крупнейшей российской компанией по производству электрического оборудования для тягачей. Союзный МАЗ, который объединил белорусские и российские разработки, уже ездит по улицам Санкт-Петербурга. В этом году должно быть выпущено 100 единиц подобных моделей.

Кстати, хороший пример нашего технологического суверенитета - сотрудничество с российским Трансмашхолдингом. На выставке представлен трамвай "Воевода", где были использованы белорусские комплектующие. Также компания поставляет для белорусского метро локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны.

8 июля прошла большая сессия, которая для всех участников была стратегически важной. Меняется геополитика, следовательно это влияет на экономику. Поэтому обсуждали импортозамещение, развитие новых кооперационных связей, совместные проекты в промышленности и науке, цифровизацию, использование искусственного интеллекта. Кстати, хорошим примером для многих стран стало союзное сотрудничество Беларуси и России. Благодаря ему нашим странам удается быть технологически независимыми.