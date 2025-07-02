О принесенном ущербе от политики геноцида во время ВОВ рассказал Толкачев

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Тема, которая волнует многих белорусов - расследование уголовного дела по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

О ходе расследования рассказал руководитель следственной группы Генпрокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде Валерий Толкачев в "Актуальном интервью".

По обновленным данным, всего уничтожены полностью или частично на территории БССР 12868 населенных пунктов. На момент возбуждения уголовного дела эта цифра составляла 9,2 тыс. Ранее считалось, что судьбу деревни Хатынь разделили 186 населенных пунктов, сейчас - не менее 290.

"В ходе следствия установлено не менее 166 мест массового расстрела и захоронения мирного населения. Каждый год проводятся поисковые мероприятия, раскопки, оформляются протоколы осмотра. Завершены раскопки в Лепельском районе, обнаружено не менее 334 останков, среди которых женщины и дети. Продолжается осмотр в Казимировском лесу в Могилеве, вскрыты три новые могилы с сотнями убитых граждан. Раскопки проходят также в Сморгонском, Гродненском районах и Брестской области", - рассказал Валерий Толкачев.

Чтобы понять, в каких местах проводить раскопки, анализируются архивные документы, материалы уголовных дел, расследованных в конце 1940-х - начале 1950-х годов органами безопасности. После рассекречивания документов устанавливаются примерные места захоронений, ищутся свидетели и очевидцы, привлекаются специалисты Министерства обороны.

В ходе расследования изменилась оценка общего количества уничтоженных граждан Беларуси за годы нацистской оккупации. На данный момент уточняется цифра - не менее 3 млн человек.