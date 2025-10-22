Общественный транспорт Беларуси в 2025 году будет обновлен на 11 %

Общественный транспорт Беларуси станет еще современнее и больше. В 2025 году парк будет обновлен на 11 %.

Акцент - на развитие электрифицированного транспорта. Яркий пример тому - реализация пилотного проекта в Новополоцке, куда уже поставлено два десятка новых электробусов белорусского производства.

Обновится новым электротранспортом и Минск. В 2025 году поставят более 40 автобусов и 90 троллейбусов. Обновление городского транспорта ожидается во всех регионах страны.