Общественный транспорт Беларуси в 2025 году будет обновлен на 11 %
Общественный транспорт Беларуси станет еще современнее и больше. В 2025 году парк будет обновлен на 11 %.
Акцент - на развитие электрифицированного транспорта. Яркий пример тому - реализация пилотного проекта в Новополоцке, куда уже поставлено два десятка новых электробусов белорусского производства.
Обновится новым электротранспортом и Минск. В 2025 году поставят более 40 автобусов и 90 троллейбусов. Обновление городского транспорта ожидается во всех регионах страны.
Что касается международных автомобильных грузовых перевозок, то здесь курс нацелен на сотрудничество со странами Азии и Ближнего Востока. В этом месяце Беларусь по данному направлению закрепило сотрудничество с Оманом и Пакистаном. Продолжаются переговоры с коллегами из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и Катара.