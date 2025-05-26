Около 400 конкурсантов боролись за победу на Profskills 2025 - кто стал лучшим в своем деле

Площадкой, где свои навыки демонстрировали уже молодые профессионалы, стал конкурс Profskills 2025. Его итоги сегодня подвели в Минске. Три дня учащиеся колледжей, вузов, а также состоявшиеся специалисты из разных сфер соревновались за звание лучшего в своем деле. Всего около 400 конкурсантов из 8 стран.

Под звуки оваций и теплую поддержку публики победители чемпионата профмастерства сегодня спешили на сцену.

Для одних эта победа - шанс показать себя, для других - результат кропотливой работы на протяжении нескольких месяцев.

Даниил Рыпич, победитель конкурса Profskills Belarus 2025:

"Сваркой занимаюсь на протяжении уже трех лет. Поступил в Брестский колледж строителей, а мастер предложил потренироваться на конкурс. Я согласился, и вот результат".

Большее количество золотых медалей среди белорусов у столичных участников. Но сияли сегодня и регионы сразу несколько призовых мест забрали ребята из Витебского государственного индустриального колледжа.

Мария Дедкова, призер конкурса Profskills Belarus 2025:

"Это большая ответственность. Очень довольна, что колледж дал мне такую возможность себя проявить в этом конкурсе. Я очень благодарна".

Павел Баркарь, призер конкурса Profskills Belarus 2025:

"Самое сложное - это работа на незнакомой площадке, на которой не было никакого опыта работы. Это другое оборудование. Тренировался на одном, работал по итогу на другом. Тоже было очень интересно в плане изделий, посмотреть, как работают другие".

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Победителям чемпионата - денежные призы, медали и дипломы, а также льготы при поступлении в вузы. Как раз Антон Яшков продолжает учиться по профилю, а еще раздумывает над собственным рестораном итальянской кухни.

Антон Яшков, победитель конкурса Profskills Belarus 2025:

"Это новые ощущения, новые эмоции. Такого плана у меня первое соревнование. Сразу первое место. Атмосфера очень классная была".

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В этом году в рамках конкурса проходил и Открытый чемпионат профмастерства стран - партнеров ЕАЭС плюс. За победу боролись 8 стран. В тройке победителей - участники из России, Беларуси и Китая.

Чжаньруй Чжан, победитель конкурса Profskills Belarus 2025 (Китай):

"Задания на конкурсе были довольно сложными, мы раньше не встречались с такими. Конкуренция, конечно, чувствовалась. Все участники очень сильные, и мы рады, что есть возможность посоревноваться с такими специалистами".

Максим Рогов, призер конкурса Profskills Belarus 2025 (Россия):

"Мы работаем в одной команде. Это наш первый чемпионат в другой стране. Мы рады, что смогли показать себя".

Николай Грачев, призер конкурса Profskills Belarus 2025 (Россия):

"Я участвую в соревнованиях по мехатронике еще с девятого класса. В девятом классе я выступал как юниор еще в WorldSkills. Потом поступил на первый курс по этой же компетенции. Выступал в 2023-м, в 2024-м с Николаем как раз. И вот сейчас в2025-м выступил на ProSkills".