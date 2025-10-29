"Они так будут делать и далее" - эксперт Рожин о закрытии Литвой границы с Беларусью

"Никаких предпосылок, никакой фактической подоплеки с точки зрения какой-то реальной угрозы для закрытия границы нет. Но с точки зрения стратегии нагнетания информационной и иной напряженности в отношении Беларуси это полностью логичный шаг. Уверен, они так будут делать и далее. Периодически открывают, закрывают, могут на более длительные периоды закрывать. Мы это видим по ситуации на границе России с Финляндией, где вот так же закрывали, открывали. Эта стратегия выходит за рамки одного из прибалтийских лимитрофов. Есть более глобальная стратегия, и она, видимо, исходит, прежде всего, из Брюсселя, из штабов НАТО, которые поддерживают все эти нарративы про российские угрозы, про залеты самолетов, про якобы перебитые кабели. То есть это более глобальная информационная кампания, где закрытие границ - это лишь один из кирпичиков этой кампании".