Организаторы проекта "100 идей для Беларуси" объявили о начале приема заявок для участия в конкурсе

23 октября стартует новый сезон республиканского проекта "100 идей для Беларуси". Конкурс давно приобрел национальный масштаб. Инициатива открывает возможности для реализации научно-технического потенциала молодых новаторов.

Национальная академия наук Беларуси проходит церемония старта 15 сезона республиканского молодёжного проекта «100 идей для Беларуси». Организаторы объявили о начале приёма заявок для участия в конкурсе. Новый сезон проекта планируется реализовать в четыре тура. Первый - информационный, второй - отборочный, третий - организация областных и городских выставок презентаций, четвертый - республиканский финал.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ: "Действительно, уже определённая работа проведена на протяжении 14 сезонов. Это порядка 20 тысяч заявок от нашей молодёжи. Это более 3,5 тысяч реализованных проектов, которые на сегодняшний день приносят пользу нашему государству. И, конечно, 15 сезон он также обещает быть плодотворным, активным, креативным".

Сергей Шлычков, председатель государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: "Это база для, по сути, инновационного развития страны в будущем, в ближайшее будущее. На котором я говорю, это, как правило, 5-10 лет. И дальнейшие шаги для этого развития, в принципе, в стране нашей созданы. С той идеей для Беларуси он работает, как бы так можно сказать, параллельно с системой, которая создана с образованием детского технопарка в нашей стране и его филиалов. Соответственно, следующий этап – это технопарки, республиканский конкурс инновационных проектов".

Александр Кильчевский, зампредседателя президиума НАН Беларуси: "Я был неоднократно членом жюри этого конкурса, видел эти горящие глаза молодых людей. Я считаю, что если мы хотим отбирать учёных в будущем, мы, конечно же, начинать это должны со школьной скамьи. Именно там уже проявляются первые проблески интереса к науке, мотивация, а без мотивации учёный быть ученым не может".

Работы победителей проекта вклад в развитие реального сектора экономики. Например, победительница 14 сезона "100 идей для Беларуси" Анастасия Дикая разработала уникальную технологию для захоронения жидких радиоактивных отходов.

Анастасия Дикая, победительница 14-го сезона проекта "100 идей для Беларуси": "Мы разработали технологию, которая позволяет большие объёмы жидких радиоактивных отходов уменьшать в компактные размеры в керамической матрице, что позволяет компактно захоранивать их на весь период потенциальной опасности. Таким образом, эффективней происходит переработка, уменьшается количество отходов, которые стране будет необходимо хранить в дальнейшем. А так как в стране рассматривается вопрос строительства второй станции, количество отходов, которые надо будет перерабатывать, увеличивается".