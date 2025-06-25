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Основательница музея "Аллея памяти" под Брестом рассказала об уникальности этого места
Сейчас под Брестом находятся памятники нашим воинам, бойцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, они привезены из стран Западной Европы, где эти памятники уничтожали
О появлении идеи создания Аллеи возвращенных памятников, самом процессе возвращения и значению сохранения исторической памяти рассказала основатель музея "Аллея памяти" Наталья Ильницкая в "Актуальном интервью".
"Когда мы узнали, что в Польше сносят памятники советским воинам, мы решили попробовать их забрать. Все-таки в Польше погибли около 600 тыс. наших советских солдат. Мы написали письма во все инстанции.Когда получили согласие, написали письмо в Институт национальной памяти Польши и все воеводства. И начали ездить по Польше и искать памятники", - рассказала Наталья Ильницкая.
Отмечается, что из Польши забирали полуразрушенные снесенные памятники, на белорусской земле их восстанавливали по фотографиям.
С момента обнаружения памятника до момента вывоза его на территорию Беларуси проходило около трех месяцев.
"Факт сноса памятников - это кощунство. У меня даже не возникло никаких сомнений, что их нужно попробовать их забрать. Первый памятник мы привезли в 2018 году.Он был сильно разрушен, на его восстановление ушло больше всего времени. Когда мы первый раз приехали на границу, сошлась вся таможня, не знали, что с нами делать. Никогда никто памятники не возил", - поделилась воспоминаниями Наталья Ильницкая.
Беларусь - страна, которая не переписывает историю, сохраняет память о Великой Отечественной войне. Уже 20 памятников привезено, всего на Аллее 30 экспонатов. "Аллея памяти" создавалась с целью патриотического воспитания молодежи.