Основательница музея "Аллея памяти" под Брестом рассказала об уникальности этого места

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a468fd-90c1-4e7a-977f-b4b4200fa34a/conversions/6c21575a-8eed-46ce-a77e-a12cc7b8ad91-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a468fd-90c1-4e7a-977f-b4b4200fa34a/conversions/6c21575a-8eed-46ce-a77e-a12cc7b8ad91-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a468fd-90c1-4e7a-977f-b4b4200fa34a/conversions/6c21575a-8eed-46ce-a77e-a12cc7b8ad91-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a468fd-90c1-4e7a-977f-b4b4200fa34a/conversions/6c21575a-8eed-46ce-a77e-a12cc7b8ad91-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас под Брестом находятся памятники нашим воинам, бойцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, они привезены из стран Западной Европы, где эти памятники уничтожали

О появлении идеи создания Аллеи возвращенных памятников, самом процессе возвращения и значению сохранения исторической памяти рассказала основатель музея "Аллея памяти" Наталья Ильницкая в "Актуальном интервью".

"Когда мы узнали, что в Польше сносят памятники советским воинам, мы решили попробовать их забрать. Все-таки в Польше погибли около 600 тыс. наших советских солдат. Мы написали письма во все инстанции.Когда получили согласие, написали письмо в Институт национальной памяти Польши и все воеводства. И начали ездить по Польше и искать памятники", - рассказала Наталья Ильницкая.

Отмечается, что из Польши забирали полуразрушенные снесенные памятники, на белорусской земле их восстанавливали по фотографиям.

С момента обнаружения памятника до момента вывоза его на территорию Беларуси проходило около трех месяцев.

"Факт сноса памятников - это кощунство. У меня даже не возникло никаких сомнений, что их нужно попробовать их забрать. Первый памятник мы привезли в 2018 году.Он был сильно разрушен, на его восстановление ушло больше всего времени. Когда мы первый раз приехали на границу, сошлась вся таможня, не знали, что с нами делать. Никогда никто памятники не возил", - поделилась воспоминаниями Наталья Ильницкая.