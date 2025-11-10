Останки 838 человек в Казимировском лесу - кто расстреливал мирных граждан в 1941-1943 годах

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Казимировский лес в Могилеве называют расстрельным лесом. В период Великой Отечественной войны во время оккупации Беларуси в этом месте проводились массовые расстрелы. Кто совершал акты убийства, рассказал председатель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко в "Актуальном интервью".

По словам председателя поискового клуба, в Казимировском лесу с конца сентября 1941-го по сентябрь 1943 года расстрелы проводились ежемесячно.

Николай Борисенко:

"Участвовали разные немецкие подразделения, но больше коллаборационистские, то есть украинские националистические батальоны (51-й, 52-й), которые базировались периодически в Могилеве. Основную роль здесь, конечно, играли специальные немецкие органы , такие как зондеркоманды, айнзацкоманды".

В Могилеве непосредственно расстрелами занималась айнзацкоманда 8, в 1943-м году ей помогала зондеркоманда 7б. "Они выполняли указания государственной политической полиции. Об этих моментах мы узнали только в последние годы. Ведь это все проводилось в строгой тайне, нацисты никогда не проводили открыто свои карательные акции , расстреливая мирных граждан", - обозначил Николай Борисенко.

Как он пояснил, нацисты окружали место акции плотным кольцом охраны, никого не подпускали, чтобы нечаянные свидетели не увидели расстрелы и другие виды казни.