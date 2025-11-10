3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Останки 838 человек в Казимировском лесу - кто расстреливал мирных граждан в 1941-1943 годах
Казимировский лес в Могилеве называют расстрельным лесом. В период Великой Отечественной войны во время оккупации Беларуси в этом месте проводились массовые расстрелы. Кто совершал акты убийства, рассказал председатель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко в "Актуальном интервью".
По словам председателя поискового клуба, в Казимировском лесу с конца сентября 1941-го по сентябрь 1943 года расстрелы проводились ежемесячно.
Николай Борисенко:
"Участвовали разные немецкие подразделения, но больше коллаборационистские, то есть украинские националистические батальоны (51-й, 52-й), которые базировались периодически в Могилеве. Основную роль здесь, конечно, играли специальные немецкие органы , такие как зондеркоманды, айнзацкоманды".
В Могилеве непосредственно расстрелами занималась айнзацкоманда 8, в 1943-м году ей помогала зондеркоманда 7б. "Они выполняли указания государственной политической полиции. Об этих моментах мы узнали только в последние годы. Ведь это все проводилось в строгой тайне, нацисты никогда не проводили открыто свои карательные акции , расстреливая мирных граждан", - обозначил Николай Борисенко.
Как он пояснил, нацисты окружали место акции плотным кольцом охраны, никого не подпускали, чтобы нечаянные свидетели не увидели расстрелы и другие виды казни.
Точное количество закопанных тел в этом лесу неизвестно, поиски продолжаются. Первую яму с трупами обнаружила Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию нацистских преступлений во время раскопок 1944 года. Тогда подняли 75 жертв. "Следующие раскопки были в 2011 году, потом в 2024 и в этом году. Общее количество найденных тел во время этих раскопок составляет 838 человек. Останки были эксгумированы, исследованы и торжественно перезахоронены", - рассказал председатель поискового клуба.