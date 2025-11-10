В Казимировском лесу нашли 15 ям с жертвами геноцида: кем были эти люди

В Казимировском лесу находят все больше останков жертв геноцида со времен Великой Отечественной войны. Сколько ям с телами там обнаружили, рассказал председатель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко в "Актуальном интервью".

По словам председателя поискового клуба, 90 % найденных тел вообще не имеют никаких идентификационных признаков, то есть при них не было практически никаких опознавательных предметов.

В 10 % случаев можно увидеть, кем был человек. "Если судить по 2025 году, более 50 % были женщинами. А останки без предметов, по нашему мнению, с большим процентом вероятности, принадлежат больным Могилевской областной психбольницы, - отметил Николай Борисенко. - Их уже умерщвленных в больнице газами привозили сюда, сбрасывали в ямы. И они до сих пор лежали здесь".

Николай Борисенко:

"В прошлом году подняли семь ям, в этом году - три, в 2011 году - еще две, в 1944 году - одна. И буквально неделю назад руководитель поисковой группы нашел еще две ямы - это задел на следующий год".

В общей сложности 15 ям. "И мы нашли в актах Чрезвычайной комиссии цифру - 16 ям в Казимировском лесу. И нас немножечко греет, успокаивает, что почти все нашли, но это очень условно, здесь явно было больше ям", - уверен председателя поискового клуба.