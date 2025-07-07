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Осторожно, мошенники! В Telegram появился новый способ кражи аккаунтов
Мошенники в Telegram осваивают новые способы обмана владельцев крупных каналов, используя функцию "предложенных публикаций". Под видом интересного контента злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, заманивая администраторов щедрыми гонорарами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
Основная схема атаки заключается в том, чтобы убедить администратора канала перейти по ссылке, которая якобы ведет к деталям выгодного предложения. На деле такие ссылки направляют на фишинговые ресурсы.
"Если жертва введет код авторизации или установит вредоносное ПО, мошенник может получить полный контроль над каналом", - пояснил руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
В дальнейшем злоумышленники могут требовать выкуп за возврат доступа или использовать канал для обмана подписчиков, распространяя фальшивые объявления или ссылки.
Факт
По данным экспертов, в июне 2025 года зафиксирован рост регистраций потенциально фишинговых доменов, содержащих слова "telegram", "tg" и подобные, на 40 %. Это свидетельствует о нарастающей активности киберпреступников, использующих популярность мессенджера для своих схем.
Ситуация осложняется тем, что восстановление контроля над украденным или удаленным каналом - процесс длительный и не всегда успешный. Процедура может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев, а в ряде случаев администраторы так и не возвращают доступ к своим ресурсам.
Как защититься?
Специалисты рекомендуют владельцам Telegram-каналов проявлять осторожность при взаимодействии с "предложенными публикациями". Не следует переходить по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят заманчиво. Также важно использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять устройства на наличие вредоносного ПО. В случае подозрений на компрометацию канала необходимо немедленно связаться со службой техподдержки.