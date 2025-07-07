Осторожно, мошенники! В Telegram появился новый способ кражи аккаунтов

киберпреступники, скрывающие свои лица под масками news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cb471c-8bbc-47d0-8bbe-a778d85f55c1/conversions/5e0b56aa-4d07-4bb2-91b2-4df6af74f561-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cb471c-8bbc-47d0-8bbe-a778d85f55c1/conversions/5e0b56aa-4d07-4bb2-91b2-4df6af74f561-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cb471c-8bbc-47d0-8bbe-a778d85f55c1/conversions/5e0b56aa-4d07-4bb2-91b2-4df6af74f561-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cb471c-8bbc-47d0-8bbe-a778d85f55c1/conversions/5e0b56aa-4d07-4bb2-91b2-4df6af74f561-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мошенники в Telegram осваивают новые способы обмана владельцев крупных каналов, используя функцию "предложенных публикаций". Под видом интересного контента злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, заманивая администраторов щедрыми гонорарами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

Основная схема атаки заключается в том, чтобы убедить администратора канала перейти по ссылке, которая якобы ведет к деталям выгодного предложения. На деле такие ссылки направляют на фишинговые ресурсы.

"Если жертва введет код авторизации или установит вредоносное ПО, мошенник может получить полный контроль над каналом", - пояснил руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

В дальнейшем злоумышленники могут требовать выкуп за возврат доступа или использовать канал для обмана подписчиков, распространяя фальшивые объявления или ссылки.

Факт По данным экспертов, в июне 2025 года зафиксирован рост регистраций потенциально фишинговых доменов, содержащих слова "telegram", "tg" и подобные, на 40 %. Это свидетельствует о нарастающей активности киберпреступников, использующих популярность мессенджера для своих схем.

Ситуация осложняется тем, что восстановление контроля над украденным или удаленным каналом - процесс длительный и не всегда успешный. Процедура может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев, а в ряде случаев администраторы так и не возвращают доступ к своим ресурсам.

Как защититься?