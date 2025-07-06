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Освоение космоса, новые технологии, успехи в агросфере и на спортивной арене - в Беларуси 14 героев
В 2025-м 30 лет как в Беларуси была учреждена государственная награда (высшая степень отличия) - звание "Герой Беларуси". Его присваивают за исключительные заслуги перед государством и обществом. 14 белорусов пока удостоены такой медали.
Это люди разных профессий. Но всех их мы знаем и не перестаем ими гордиться. Освоение космоса, новые технологии, успехи на аграрной ниве и спортивной арене. Независимость, суверенитет - это про такие победы.
Она всегда выше других над орденами и медалями, всегда ближе к сердцу, на левой стороне. Присваивается Президентом и только один раз. Героями Беларуси могут стать граждане не только нашей страны, но точно верные и преданные Беларуси. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Потомственный дворянин из рода Вахромеевых, старинной русской купеческой династии, родился в Москве. Ему было чуть больше 40, когда приехал в Минск. До этого никогда здесь не был. Сразу взял уроки белорусской истории и белорусского языка.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
"Практически все общение проходило за чаем. Я порой удивлялся, что ведь не я один прихожу к владыке, но его чувство гостеприимства и внимания к каждому человеку отражалось даже в таком, что каждому предлагался чай, внимание и участие - владыка вникал в каждый вопрос".
Его трудами восстановлены исторические и открыты новые православные епархии. Возрождены монастыри, развивалось богословское образование, воссоздана святыня Беларуси - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, начал функционировать уникальный социальный проект Белорусской православной церкви - Дом милосердия. Митрополит прожил с нашей страной все самые сложные периоды, трудясь не только на духовной ниве. Он был миротворцем. Вместе с государством основал государственную премию "За духовное возрождение".
Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси (1935-2021 гг.):
"Помолимся о том, чтобы Господь благословил Святую Церковь и наше Отечество миром, согласием, любовью и всяческим добром".
Настоящий летописец, просто вместо ручки у него кисть. "Беларусь партизанская", "Цифры на сердце", "Черная быль", это Чернобыль. "Заповеди блаженства". XX век. Михаил Савицкий - народный художник БССР, СССР, первый кавалер ордена Франциска Скорины. И Герой Беларуси.
Михаил Савицкий, Герой Беларуси, художник (1922-2010 гг.):
"Художник, если он талантлив, он должен быть прежде всего гражданином. Он прежде всего сын своего народа. И весь свой талант, все свое знание и умение он должен использовать на службу своей родине, своему народу".
Чтобы понять Михаила Савицкого, почему такие, без ярких красок полотна в мирной жизни, вглядитесь в его автопортрет. Единственный раз, когда он изобразил себя. Скелет в полосатой робе. Узник 32815. Он оборонял Севастополь, был в плену. Чудом выжил в Бухенвальде и Дахау. Признавался, что войной сыт по горло. Но молчать о ней могут только те, кто причастен к преступлениям.
Четырежды Героями Беларуси в мирное время становились посмертно. Кто-то чуть-чуть не дождался, как аграрий, хозяйственник, руководитель Гродненской области Александр Дубко. Или как трое, что отдали свою жизнь за десятки других. Летчик Владимир Карват в 1996-м и в 2021-м Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.
Другие рекорды белорусских супертяжей. БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн. Самый большой карьерный самосвал в мире. В 2014-м установил рекорд Гиннеса в странах Европы и СНГ, провезя по испытательному полигону груз весом в 503,5 тонны. История БелАЗа неразрывно связана с жизнью Героя Беларуси Павла Мариева.
Предприятие он возглавил в начале 90-х, в самый трудный период. Отсутствовал госплан, торговые связи, в цехах были полусобранные машины. Сам завод был небольшим, без имени и славы. Павел Мариев не просто вывел завод-гигант из кризиса, но и зарядил предприятие на новые достижения.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2006 г.):
"Это символ нашей страны, это гордость нашей страны. Мощный, красивый. Такую машину под силу делать только умным людям. И далеко-далеко не каждая страна, а редко какие страны делают такие машины. И огромная благодарность всем вам и вашему руководителю, нашему руководителю".
Нашим Павла Мариева и сейчас называют. Он ученый-инженер, заслуженный работник промышленности, почетный гражданин Жодина и Минской области.
Павел Мариев, Герой Беларуси, гендиректор ОАО "БелАЗ" (1992-2007 гг.):
"Мы одними из первых начали работу над созданием товаропроводящей сети. Закупили оборудование для расчетно-проектных работ. Это была помощь нашим разработчикам, нашим конструкторам, начиная с 1996 года, мы практически ежегодно создавали новые модели".
В 2014-м, когда БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн бил рекорды Гиннеса, все рекорды бил наш другой Герой Беларуси. Точнее, она, королева биатлона Дарья Домрачева. Ее триумф случился на Олимпиаде в Сочи.
В течение 5 дней Дарья Домрачева выиграла три подряд гонки и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, первой женщиной в биатлоне, получившей три высшие награды на одной Олимпиаде. Герой Беларуси» - это единственная в стране награда из чистого золота, Благородного металла в ней больше чем в олимпийском золоте в 5 раз.
Дарья Домрачева, Герой Беларуси, олимпийская чемпионка:
"Хочется обратиться ко всем белорусам, ко всем жителям нашей страны, к той самой ценности, самому дорогому, полезному ископаемому, которым мы обладаем. Давайте развивать свои таланты и тем самым прославлять свою родную страну, прославлять свое имя и имя нашей родной Беларуси".
Первые герои - они всегда первые. Возраст, пол, при совершении подвига нет таких условностей. Да, Герой - один человек, но за ним всегда команда.
Исторический момент. Космодром Байконур. 23 марта 2024 года, 15:36. Первый гражданин Беларуси Марина Василевская летит в космос. С ней опытнейший командир, уроженец Беларуси, космонавт Роскосмоса, трижды выходивший в открытый космос Олег Новицкий и астронавт Трейси Дайсон.
С собой Марина брала несколько очень символичных вещей: государственный флаг, паспорт гражданина Республики Беларусь, детские фото (очень важно помнить, откуда родом). С ней был аист в национальной одежде. 12 суток Марина Василевская не просто провела на МКС, а выполняла космическую миссию. Уже на земле ученые подтвердят, что все успешно. Не турист, серьезная подготовка на грани человеческих возможностей. Вдобавок первый старт был отменен за 20 секунд по техническим причинам. У нашей Марины тогда ни один мускул не дрогнул. Уже в Минске, вернувшись, она дала волю эмоциям.
Она всегда выше других над орденами и медалями, всегда ближе к сердцу, на левой стороне. Присваивается Президентом и только один раз. Героев Беларуси 14.