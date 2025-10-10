От импортера к экспортеру: как Беларусь построила успешную сахарную отрасль

Беларусь - нация сладкоежек. В год каждый житель съедает в среднем 26 кг сахара. Но не всегда мы себя сами обеспечивали сладким продуктом - до 2007 года Беларусь импортировала и перерабатывала сахар-сырец, закрывая потребности внутреннего рынка. Затем были введены ограничения, что и понятно. Зачем покупать зарубежное сырье, когда есть свое?

Для выращивания сахарной свеклы подходит около 85 % почв. Пройдет время, и из республики импортера Беларусь превратится в крупного экспортера сахара.

Уборка сахарной свеклы находится в самом разгаре - машина за машиной разгружает сладкий овощ. Дождливое лето (хоть на него и было много нареканий) пошло на пользу - свекла любит влагу. При ее недостатке культура становится вялой и сморщенной.

В 2025 году овощи вышли крупными и увесистыми. Но главное, чтобы они были сладкими, а это на глаз уже не определить.

Геннадий Соловей, гендиректор ОАО "Городейский сахарный комбинат":

"Сейчас мы работаем вместе с Евразийской сахарной ассоциацией в производстве евразийского сахарного гибрида. Для нас это важно, финансирование будет проводиться из всесоюзного бюджета по данному направлению. Эта работа же активно ведется, потому что и Россия, и Беларусь заинтересованы в производстве семян собственной селекции".

Геннадий Соловей, гендиректор ОАО "Городейский сахарный комбинат" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50e03db-2648-4c58-ba64-02f16a070391/conversions/be194b9c-5b4f-413a-9c32-1fae6c56bf59-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50e03db-2648-4c58-ba64-02f16a070391/conversions/be194b9c-5b4f-413a-9c32-1fae6c56bf59-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50e03db-2648-4c58-ba64-02f16a070391/conversions/be194b9c-5b4f-413a-9c32-1fae6c56bf59-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50e03db-2648-4c58-ba64-02f16a070391/conversions/be194b9c-5b4f-413a-9c32-1fae6c56bf59-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси 4 сахарных завода - Слуцкий и Городейский в Минской области, Скидельский в Гродненской и Жабинковский в Брестской. Везде занимаются переработкой свеклы и производством сахара.

сахарные заводы в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/171cdfce-f963-4d63-a359-714ac8f67e71/conversions/b57b33f4-b44b-45a7-a5d1-49b7964f10c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/171cdfce-f963-4d63-a359-714ac8f67e71/conversions/b57b33f4-b44b-45a7-a5d1-49b7964f10c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/171cdfce-f963-4d63-a359-714ac8f67e71/conversions/b57b33f4-b44b-45a7-a5d1-49b7964f10c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/171cdfce-f963-4d63-a359-714ac8f67e71/conversions/b57b33f4-b44b-45a7-a5d1-49b7964f10c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Технология с большего одинаковая во всем мире, разница лишь в оборудовании. Превратить производство "в конфетку" государству стоило немалых средств - с 2015 года по 2022 год в них вложено 202 млн долларов.

"Автоматика, конечно, менялась, модернизировалась. Поменялась и автоматизация самого процесса. Все-таки за 20 лет IT-технологии шагнули вперед. Поэтому людей по минимуму на производстве, автоматизация на высоте, оборудование соответствующее всем стандартам", - отметил главный технолог ОАО "Городейский сахарный комбинат" Юрий Хмелинко.

главный технолог ОАО "Городейский сахарный комбинат" Юрий Хмелинко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6d88f-2761-4e4d-93f5-212fa905a41d/conversions/2e71c29f-90f3-4eab-84fb-f94aa4a7a056-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6d88f-2761-4e4d-93f5-212fa905a41d/conversions/2e71c29f-90f3-4eab-84fb-f94aa4a7a056-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6d88f-2761-4e4d-93f5-212fa905a41d/conversions/2e71c29f-90f3-4eab-84fb-f94aa4a7a056-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6d88f-2761-4e4d-93f5-212fa905a41d/conversions/2e71c29f-90f3-4eab-84fb-f94aa4a7a056-xl-___webp_1920.webp 1920w

Путь белорусского бурака с поля до прилавка не такой уж и "сладкий" - ложечка сахара, которую белорусы каждый день кладут в чашечку чая или кофе, стоит усилий большого количества людей. Это сложный, многоэтапный технологический процесс.

Сначала свекла доставляется на пункт приемки, затем по конвейеру корнеплод отправляется на линию мойки и чистки. Попадание камней исключено - их притягивают мощные магниты, далее свекла нарезается ломтиками. На шинковку корнеплода у большой грузовой машины уходит всего 3 минуты.

Полученный сок проходит несколько степеней очистки и попадает в выпарную станцию, где удаляется лишняя влага. Этот сироп в вакуумном аппарате сгущается и кристаллизуется в сахар. Производство максимально автоматизировано, но без участия специалистов не обойтись.

Нарезанная соломкой свекла news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f0ac1b-ffe4-4bb2-95b6-3b2e7d633fc9/conversions/2e319d4a-d7c1-4a0f-bfc8-d4f1664ec3c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f0ac1b-ffe4-4bb2-95b6-3b2e7d633fc9/conversions/2e319d4a-d7c1-4a0f-bfc8-d4f1664ec3c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f0ac1b-ffe4-4bb2-95b6-3b2e7d633fc9/conversions/2e319d4a-d7c1-4a0f-bfc8-d4f1664ec3c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f0ac1b-ffe4-4bb2-95b6-3b2e7d633fc9/conversions/2e319d4a-d7c1-4a0f-bfc8-d4f1664ec3c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сахар категории ЭКСТРА - продукт высочайшей степени очистки, его цвет кристально белый, а раствор идеально прозрачный. А все потому, что в нем минимальное остаточное содержание зольных и красящих веществ.

Но для бытового использования такой сахар не обязательно покупать, уверяют специалисты. Категория ЭКСТРА скорее принципиальна только для промышленного применения - ее используют для производства сладких напитков, молочных продуктов, детского питания, лекарств.

"В Беларуси, в основном, две категории - сахар категории ЭКСТРА - это цветность сахара до 45 единиц. То, что свыше 45 единиц и до 104 - это сахар категорий ТС-1, ТС-2. Но в магазине в основном вы увидите сахар категории ТС-2. В чем отличие? По показателям сахарозы категории настолько близки, что человек не воспринимает эту разницу. Ее можно заметить только по цветности", - пояснила начальник производственной лаборатории ОАО "Городейский сахарный комбинат" Валентина Романенко.

начальник производственной лаборатории ОАО "Городейский сахарный комбинат" Валентина Романенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f61fa6d-c7ea-462b-9897-ecf2858dccd3/conversions/9a9a9554-f2e8-4577-9cbf-030f9acd11f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f61fa6d-c7ea-462b-9897-ecf2858dccd3/conversions/9a9a9554-f2e8-4577-9cbf-030f9acd11f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f61fa6d-c7ea-462b-9897-ecf2858dccd3/conversions/9a9a9554-f2e8-4577-9cbf-030f9acd11f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f61fa6d-c7ea-462b-9897-ecf2858dccd3/conversions/9a9a9554-f2e8-4577-9cbf-030f9acd11f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

От мойки корнеплода до получения из него кристаллического сахара проходит около суток. Городейский комбинат - единственный в стране, где стоит барабанный (или револьверный) тип сушилки. В час она просушивает порядка 50 т сахара, а максимальная ее производительность - 2 тыс. т в сутки.

После сушки готовая продукция фасуется и отправляется потребителю или на собственный склад для хранения. Сегодня обычным сахаром-песком никого не удивишь, поэтому в ход идут уловки маркетинга - сахар с разным ароматом и вкусом. Самыми популярными позициями являются кубики с корицей.

Евгений Курило, начальник цеха готовой продукции ОАО "Городейский сахарный комбинат":

"Мы делаем сахар с малиной, с лесными ягодами, с лимоном, с корицей, с мятой. Мы используем только натуральные добавки, у нас запрещены любые химические добавки".

Евгений Курило, начальник цеха готовой продукции ОАО "Городейский сахарный комбинат" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a459395f-6cd7-4b4a-a0a8-7b52931e1040/conversions/64e20c09-3d38-4ba6-9564-dacbeebf48ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a459395f-6cd7-4b4a-a0a8-7b52931e1040/conversions/64e20c09-3d38-4ba6-9564-dacbeebf48ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a459395f-6cd7-4b4a-a0a8-7b52931e1040/conversions/64e20c09-3d38-4ba6-9564-dacbeebf48ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a459395f-6cd7-4b4a-a0a8-7b52931e1040/conversions/64e20c09-3d38-4ba6-9564-dacbeebf48ac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фишка Городейского производства - леденцовый сахар. Это кристалл на деревянной палочке, его можно опустить в чашку с чаем или кофе и размешать. Палочка, по сути, выступает в роли чайной ложки, все изделия ручной работы. Их часто заказывают на торжественные приемы и в качестве сувенирной продукции.

леденцовый сахар news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7285a96e-be58-49eb-b803-f6395b37ab0a/conversions/3869d615-97a5-485b-bd89-53a88c58e75d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7285a96e-be58-49eb-b803-f6395b37ab0a/conversions/3869d615-97a5-485b-bd89-53a88c58e75d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7285a96e-be58-49eb-b803-f6395b37ab0a/conversions/3869d615-97a5-485b-bd89-53a88c58e75d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7285a96e-be58-49eb-b803-f6395b37ab0a/conversions/3869d615-97a5-485b-bd89-53a88c58e75d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для сладкоежек и кондитеров в каталоге продукции представлены фирменные джемы, их давно оценил и зарубежный покупатель. Белорусскую продукцию любят за натуральность - нашим производителям удается сохранить вкус, цвет, витаминный и минеральный состав свежих ягод и фруктов. Не случайно 4 белорусских предприятия попали в список лучших сахарных заводов стран ЕАЭС за 2024 год.

"Белорусский сахар ценится качеством. На самом деле, даже на российском рынке наш сахар ценится, и он на 1-2 российских рубля дороже. А в 2024 году наш сахар, когда была независимая оценка Роспотребнадзора, занял первое место", - подчеркнул Геннадий Соловей.

На сахарном производстве не агитируют есть больше сладостей, всего должно быть в меру. Тем более десерт может быть с низким содержанием сахара или вообще без него. В Городейском сахарном комбинате для диабетиков разработана уникальная новая линейка - фруктовые десерты с пониженным содержанием сахара. Один из них - с маракуйей, облепихой и семенами чиа - вообще идет без добавления сахара. Продукт полезен для пищеварения, желудка и выводит токсины.

Продукция Городейского сахарного комбината news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fd8672c-fc05-4b18-8200-be355ab13b17/conversions/60e67c73-47bc-4c50-84a8-17aec6487b27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fd8672c-fc05-4b18-8200-be355ab13b17/conversions/60e67c73-47bc-4c50-84a8-17aec6487b27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fd8672c-fc05-4b18-8200-be355ab13b17/conversions/60e67c73-47bc-4c50-84a8-17aec6487b27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fd8672c-fc05-4b18-8200-be355ab13b17/conversions/60e67c73-47bc-4c50-84a8-17aec6487b27-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из урожая 2024 года в Беларуси произвели 663 тыс. т сахара. Около 300 тыс. т из них отправили на экспорт. Прибыльность и устойчивость отрасли обеспечиваются не только поставками готового продукта, но и глубокой переработкой.

На белорусских полях возделывается около 100 гибридов сахарной свеклы. Вопрос выращивания сладкого овоща на жестком контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства требует от чиновников тщательно анализировать, сокращать или увеличивать площади под возделывания. Также Президент поручил изучить возможность строительства еще одного сахарного завода.

Чтобы не говорили скептики, но полностью исключить сахар из рациона невозможно. Он входит в состав многих полезных и жизненно важных продуктов, таких как фрукты, овощи, молочные продукты, орехи.

Сахар - идеальный источник энергии, он необходим для нормальной работы мозга и мышц. Для нашего здоровья вредны не сами сладости, а их избыточное количество. Белорусы производят в два раза больше сахара, чем потребляют. И это отличная возможность превратить белое золото в валюту.