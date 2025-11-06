От Казимировского леса до Тростенца: как Беларусь возвращает имена жертвам геноцида

Казимировский лес - место массовых уничтожений периода Великой Отечественной войны. Его еще называют расстрельным лесом Могилева. На надгробиях там нет ни одного имени, ведь в земле покоятся безымянные жертвы геноцида.

Специальный репортаж | Память о жертвах геноцида и сохранение исторического наследия Беларусь - это не только страна с богатой историей, но и место, где память о трагических событиях XX века переплетается с современными усилиями по сохранению исторической справедливости. Мемориалы и памятники становятся символами национального единства и памяти, привлекая внимание международного сообщества. - Как мемориальные комплексы помогают восстановить историческую справедливость, и какие инициативы реализует Беларусь? - Почему важна работа по идентификации жертв и как это влияет на общественное сознание? - Какие новые проекты и мемориалы появятся в ближайшие годы, чтобы сохранить память о трагедиях прошлого? 06.11.2025 13:15

Карательные акции нацисты проводили здесь с 1941 по 1944 год. Точное число уничтоженных здесь людей неизвестно до сегодня. Несколько сезонов поисковики проводили раскопки, обнаружили 15 ям могил. Подняты останки почти 900 человек. В большинстве своем это мирное население. Останки отправляли на экспертизу. Результат шокирует: более 50 % жертв - женщины.

В ноябре 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР была создана Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию нацистских преступлений.

В Беларуси она начала работу с осени 1943 года, когда были освобождены первые населенные пункты. В Казимировском лесу члены комиссии работали летом 1944-го. Тогда была обнаружена одна яма и подняты останки 75 жертв. Их перезахоронили недалеко от места расстрела.

Николай Борисенко

Николай Борисенко, председатель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру":

"Здесь перезахоронено более 400 останков мирных жителей, уничтоженных нацистами в период с 1941 по 1943 годы. К сожалению, ни одного имени не установлено, и это уже становится традиционным. Такие места, как правило, не отдают имен".

В память о жертвах геноцидов в каждом областном центре Беларуси установлен мемориальный знак "Древо жизни". Его выбирали всей страной. Из десятков представленных вариантов республиканская комиссия отдала предпочтение скульптурной композиции из переплетенных, тянущихся вверх рук. Визуальное воплощение понятия геноцида белорусского народа.

"Я помню из детства рассказ одной старушки. Она была свидетелем того, как закапывали людей живыми. И она видела своими глазами, как люди пытались вылезти, руки высовывали", - поделился скульптор Иван Казак.

Высота древа жизни 2,8 м, с постаментом - 3,2 м. Это единый размер для каждого города. Бронзовая скульптура установлена в местах трагедий, там, где сражались за родину, как в Брестской крепости, где находились концлагеря и где расстреливали людей. Каждое место - символическая рана на теле Беларуси, которая до сегодня кровоточит.

В Минске "Древо жизни" установили на месте самого крупного концлагеря на оккупированной территории Советского Союза.

Мемориальный знак "Древо жизни"

Валерий Рыбаков, архитектор:

"Ситуация в том же Тростенце. Я вообще говорил со скульптором, может быть, надо увеличить масштаб. Это то место, где нужно было его сделать больше. Но благодаря тому, что отнесли далеко 10-метровые врата, это уже не кажется таким разным по масштабу".

Мемориальный знак "Древо жизни" в Тростенце установлен напротив последнего места уничтожения людей - сарая. За несколько дней до освобождения Минска здесь были убиты и сожжены тысячи людей, а когда на территорию зашли солдаты Красной Армии, сарай еще догорал.

Тростенец не подпадал ни под один пункт нацистской классификации мест принудительного содержания людей: концлагеря, шталага и лагеря смерти. Он включал в себя все формы.

Территориально Тростенец состоял из нескольких объектов: трудовой лагерь и места массовых уничтожений (Благовщина и Шашковка, где находилась кремационная яма-печь).

Документы из Государственного архива Российской Федерации

Уникальные документы из Государственного архива Российской Федерации демонстрировались впервые. Сразу два акта Чрезвычайной государственной комиссии от 14 и 17 июля 1944 года.

Материалами уголовного дела подтверждено или, можно сказать, доказано уничтожение в концентрационном лагере Тростенец не менее 546 тыс. мирных жителей, а не 206,5 тыс., как считалось раньше. Сергей Шикунец, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси

Сергей Шикунец

Ошеломляющие цифры - жертвы лишь одного концлагеря. На территории Беларуси нацисты создали 578 мест принудительного содержания. Это последние данные, установленные в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В каждом концлагере, гетто, шталаге и лагере смерти людей уничтожали тысячами. Большинство жертв остаются неизвестными.

"В текущем году органами прокуратуры выявлено свыше 80 тыс. имен погибших, которые ранее числились неизвестными. Это те имена, которые необходимо нанести на монументы, надгробные сооружения", - обозначил начальник управления по надзору в сферах экологии и землепользования Генпрокуратуры Беларуси Андрей Караченко.

1,6 тыс. имен выбиты на плитах мемориала в Фолюше в Гродно. До недавнего времени бойцы Красной Армии считались пропавшими без вести. Сейчас потомки не только знают судьбу родного человека, но и место, где можно почтить его память.

Юлия Иванчик, старший помощник прокурора Гродненской области

Юлия Иванчик, старший помощник прокурора Гродненской области:

"Не важно, это жертва войны из числа гражданского населения, либо это военные лица. Если их имена устанавливаются, они паспортизируются. Что это значит? По месту захоронения, где они покоятся, в паспорт этого захоронения вносятся сведения об этом лице".

Она также добавила, что в Беларуси в каждом регионе области есть автоматизированный банк данных "Книга памяти", в котором аккумулированы все сведения. Туда любой может зайти и найти информацию о лице, которое его интересует.

Мемориал в Фолюше имеет и особый правовой статус - историко-мемориального места погребения. Таких в Беларуси более 20. Подобный статус места массовых захоронений получают по решению правительства и местных органов власти.

50 га - территория, которую занимал лагерь для военнопленных в Фолюше в оккупированном Гродно. До войны здесь находились подразделения Красной Армии. Инфраструктуру военной части нацисты использовали под Шталаг-324. Первые узники появились в июле 1941 года. И находились здесь до конца 1942-го.

Затем Фолюш стал пересыльным лагерем. Сюда свозили мирное население, которое затем переправляли в Треблинку и Освенцим и уничтожали в газовых камерах.

Около 50 лет назад музей, который был создан на месте концентрационных лагерей Освенцим, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда еще не действовал мораторий, согласно которому объекты, на которых происходили вооруженные конфликты, не могли включаться в список. После отмены моратория в 2023 году Генеральная прокуратура Беларуси выдвинула инициативу о включении в Список мемориала "Брестская крепость-герой".

Андрей Караченко

Андрей Караченко:

"По договоренности с российской стороной, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде номинированы в ЮНЕСКО как единая трансграничная историко-культурная ценность, как символ защиты мира от нацизма".

"Процедура внесения в основной список занимает несколько лет. Сейчас мы находимся на стадии оценки нашей номинации в составе предварительного списка", - обозначила замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.

Брестская крепость и Мамаев курган - места знаковых сражений Великой Отечественной войны. В Бресте был сделан первый шаг к победе. Сталинградская битва переломила ход военной кампании. Гитлеру нужен был город Сталина, поэтому сюда были направлены лучшие силы вермахта - 4-я танковая армия Гота и 6-я полевая армия Паулюса. Для разработчика плана "Барбаросса" Сталинград стал провалом.

Это единственный за всю историю войны случай, когда был пленен немецкий фельдмаршал. Кстати, звание Паулюс получил накануне своего пленения. И это стало моральным ударом для всего офицерского состава вермахта. После разгрома нацистских войск в Сталинграде в Германии также впервые за всю историю войны был объявлен трехдневный траур.

Это самые посещаемые мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне: Мамаев курган принял более 1 млн человек, в Брестской крепости за 10 месяцев текущего года побывали порядка 700 тыс. человек из более чем 20 стран мира.

Работа по мемориализации мест трагедии Великой Отечественной связана не только с масштабными монументами. В первую очередь она направлена на выявление ранее неизвестных фактов, установление мест принудительного содержания людей и уничтоженных населенных пунктов.

Так в Сенненском районе список сожженных деревень пополнила Узречье.

Олег Антоненко

Олег Антоненко, прокурор Сенненского района:

"С 1941 года до 1944 года в деревне действовала подпольная группа, которой руководил Кондрат Сергеевич Шлык. В какой-то момент на группу вышел предатель, ранее сбежавший из партизанского отряда, и привел в деревню фашистов. В итоге 12 января фашисты пришли в деревню, на улицу выгнали полураздетых женщин, детей и стариков, убили их, деревню сожгли. Убит был и сам Кондрат Сергеевич Шлык, его 14-летний сын и трое братьев. Удалось выжить его супруге, которая и рассказала об этой трагедии".

От бывшей деревни осталась дорога - бывшая деревенская улица. В лесу сохранилось кладбище, где выжившие жители Узречья хоронили своих односельчан.

Еще одно направление в работе по мемориализации - повышение статуса объектов историко-культурной ценности Беларуси. По инициативе Генеральной прокуратуры, мемориальный комплекс "Тростенец" из категории регионального значения получил статус международного. Изменения затронут и Курган Славы, воздвигнутый на месте окружения и разгрома крупнейшей нацистской группы армий "Центр".

Курган Славы

Сегодня у Кургана Славы историко-культурная ценность третьей категории. Это значит регионального значения. Значимость событий, которые здесь происходили летом 1944 года и архитектурная ценность самого монумента стали основанием для пересмотра статуса. Памятному месту планируют присвоить первую категорию историко-культурной ценности - международного значения.