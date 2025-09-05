От Купалы до Митчелл: стал известен рейтинг самых любимых книг у белорусов

6 сентября стартует XXXII День белорусской письменности. Праздник в этом году примет Лида. На одной из центральных артерий, улице Митрополита Филарета, расположится фестиваль книги и прессы, именно там издательства предложат изучить свежие новинки "из-под станка".

Только за первое полугодие 2025 года белорусская книжная полка стала тяжелее на 3701 книгу и брошюру. Из них на белорусском языке 516 изданий.

Общий тираж составляет 7 933 400 экземпляров. По сравнению с 2024 годом цифры выше.

Специалисты НАН Беларуси провели социсследование и с помощью телефонного опроса, в котором участвовали 900 респондентов разных возрастов и профессий, выяснили, что каждый день книгу в руки берут 35 % опрошенных, чуть реже, несколько раз в неделю, 32 %.

Был получен и ответ на вопрос, сколько книг прочитано за год. За 2024 год список прочитанных произведений составил у большинства от 4 до 7. Белорусы стали чаще обращаться не к классикам, а к современным писателям.

Что касается отечественной литературы, то участники опроса выделили актуальные темы, на которые стоит обратить внимание литераторам. Это сохранение исторической памяти и идентичности, семья и проблемы воспитания детей. Кроме того, читателям интересны дружба и романтические отношения.

Который год не меняется золотое трио белорусских классиков. Согласно опросам и продажам, самыми популярными среди национальных авторов являются Якуб Колас, Владимир Короткевич и Янка Купала.

В число любимых белорусами произведений входят бестселлеры мировой литературы: "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл и "Война и мир" Льва Толстого.