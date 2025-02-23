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От легендарной "Катюши" до современных РСЗО, или Какой путь эволюции прошли боевые машины
Реактивные системы залпового огня. От легендарной "Катюши" до современных РСЗО этот сегмент боевых машин прошел долгий, но плодотворный путь эволюции. Если первые реактивные батареи были хоть и грозным оружием Советской Армии, но порой не очень точным, то сегодня с этими характеристиками у новейших боевых машин все в порядке.
Например, "Полонез". Это действительно знаковое достижение белорусских конструкторов, которые смогли создать полностью свою РСЗО. Впервые это оружие было представлено широкой публике в 2015 году. На вооружение белорусской армии принято в 2016-м. И с тех пор "Полонез" остается одним из самых мощных комплексов в Вооруженных Силах Беларуси. О технической эволюции - в проекте "Арсенал Родины".
14 июля 1941 года - знаковая дата в истории мирового вооружения.
В этот день боевая машина БМ-13 дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу Орши. Это считается боевым крещением легендарной "Катюши", революционной на тот момент разработки. В последующем это оружие дало название целому направлению - реактивные системы залпового огня.
РСЗО способны наносить массированный огонь на большой площади, что позволяет разгромить противника, ослабить его оборону и создать благоприятные условия для продвижения своих войск. Скопление вражеских сил и техники, аэродромы, командные пункты и другие важные объекты - все это задачи для РСЗО. Мощные залпы оказывают психологическое давление, деморализуя противника. "Катюша" оказалась эффективной мобильной системой, но не очень точной. Стреляла она на 8 километров, что также повышало риск попасть в плен. Улучшить дальность и точность стрельбы позволила система "Град", разработанная в 60-х годах. Уже в 70-х годах была создана более мощная версия - "Ураган". Вместо 120 миллиметров революционная система получила калибр 220 миллиметров. Дальность стрельбы была примерно та же, до 35 километров, но значительно повышалась бронебойность. "Ураган" отличался высокой надежностью, быстрой подготовкой к ведению огня и простотой в обслуживании.
А в конце 80-х годов на вооружение в армию СССР поступила система "Смерч" - ракеты калибра 300 миллиметров, способные вести бой на расстоянии до 70 и даже 120 километров.
Самая дальнобойная белорусская РСЗО - "Полонез М". Ее ракеты за 4 минуты способны достичь критически важные объекты и пункты управления на расстоянии до 300 километров. "Полонез" - одна из самых точных РСЗО в мире. Радиус отклонения от цели не превышает 30 метров. Одним залпом расчет боевой машины может навести ракеты на 8 разных целей, расположенных на площади 400 квадратных километров. Ну а технология маневренного планирования делает эти ракеты практически недосягаемыми для ПВО.
Аналоги реактивной системы, созданной в Беларуси, могут позволить себе считаные страны. Так что подобное высокотехнологичное вооружение - это без сомнения уникальный экземпляр арсенала Родины.