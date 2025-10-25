От механиков и контролеров до руководителей: в Минске наградили работников предприятия "Минсктранс"

26 октября Беларусь отмечает День автомобилиста и дорожника. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент.

В преддверии праздника в стране чествовали лучших в отрасли. В столице наградили представителей трудовых коллективов предприятия "Минсктранс": от механиков и диспетчеров до контролеров и руководителей автобусных парков - всего более 60 специалистов. Теплые слова в адрес многотысячного коллектива прозвучали и от руководства города.

Алла Пенюшкина, начальник первой колонны трамвайного парка ГП "Минсктранс": "Я пришла на курсы водителей трамвая в 1983 году. С тех пор трамвайный парк мое единственное место работы, уже пошел 43-й год. Я пришла сюда молоденькой девчонкой, не поступившей в институт тогда. Думала, что это временно, а оказалось - навсегда. Я нисколечко никогда не жалела".

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов: "Практически 10 % бюджета расходной части города Минска предусмотрено именно на строительство и содержание городского транспорта. Это достаточно большие расходы, но город целенаправленно их предусматривает для того, чтобы горожане могли добираться из дома на работу и обратно комфортно и безопасно. И в дальнейшем все усилия будут направлены на то, чтобы развитие и дорожной инфраструктуры, и транспортной складывалось так, чтобы город оставался комфортным, уютным и удобным для перемещения наших граждан".