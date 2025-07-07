Открыть для туристов 80-метровый подземный тоннель. Крупные раскопки развернулись в Заславле

Археологические раскопки продолжаются на территории Заславского замка. Институт истории Национальной академии наук исследует проезд к браме XVI века. Александра Трушкевич побывала на месте и поговорила с теми, кто поднимает историю на поверхность.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b5b7a5-8a90-417e-9a2b-10f97137e0ad/conversions/7b967d5f-f380-475c-97aa-f7c3755c8d75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b5b7a5-8a90-417e-9a2b-10f97137e0ad/conversions/7b967d5f-f380-475c-97aa-f7c3755c8d75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b5b7a5-8a90-417e-9a2b-10f97137e0ad/conversions/7b967d5f-f380-475c-97aa-f7c3755c8d75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b5b7a5-8a90-417e-9a2b-10f97137e0ad/conversions/7b967d5f-f380-475c-97aa-f7c3755c8d75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Крупные раскопки развернулись в Заславле, где с 989 по 1001 годы княжил Изяслав - сын Рогнеды и киевского князя Владимира. Задача стоит не из простых: открыть для туристов 80-метровый подземный тоннель. Уникальный подземный ход был обнаружен еще в 1970 году, однако работы тогда были приостановлены. Спустя десятилетия историки все же решили добраться до сути и обвести на карте Беларуси новый туристический объект.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ef60091-86f2-4eae-8d29-65229a1b40af/conversions/a7e4d945-23fb-4469-b58a-f3f65d69d435-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ef60091-86f2-4eae-8d29-65229a1b40af/conversions/a7e4d945-23fb-4469-b58a-f3f65d69d435-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ef60091-86f2-4eae-8d29-65229a1b40af/conversions/a7e4d945-23fb-4469-b58a-f3f65d69d435-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ef60091-86f2-4eae-8d29-65229a1b40af/conversions/a7e4d945-23fb-4469-b58a-f3f65d69d435-xl-___webp_1920.webp 1920w

Более 50 лет назад на этой территории был найден так называемый лаз, который проходил вдоль брамы. До наших дней дошли фотографии, где изображена внутренняя часть тоннеля, однако куда он примыкает, остается вопросом, до которого надо еще докопаться.

Старт исследованиям был дан в начале июня. Фронт работ большой. На данном этапе археологи с группой волонтеров раскапывают остатки бывшей брамы. Первоначально планировалось открыть тайну замкового тоннеля до начала июля. Однако из-за крупных размеров исследуемой территории сроки пришлось сдвинуть.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ffc2c34-12d0-46bf-9259-854054d6c398/conversions/fa0449f5-23f2-44ab-ae70-387ef15f3187-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ffc2c34-12d0-46bf-9259-854054d6c398/conversions/fa0449f5-23f2-44ab-ae70-387ef15f3187-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ffc2c34-12d0-46bf-9259-854054d6c398/conversions/fa0449f5-23f2-44ab-ae70-387ef15f3187-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ffc2c34-12d0-46bf-9259-854054d6c398/conversions/fa0449f5-23f2-44ab-ae70-387ef15f3187-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Известно, что проход действительно существует. Мы тогда обратились в Академию наук, чтобы получить данные, и нам предоставили материалы из архивов - фотографии и снимки, на которых этот проход хорошо виден. Его действительно нашли. Конечно, он 10 лет находился под открытым небом, подвергался воздействию стихии, но уже в 80-х годах, когда решили сохранить его для потомков, другого выхода не нашли. Тогда проход полностью засыпали, чтобы спустя десятилетия потомки могли вновь его раскопать и сохранить как историческую ценность", - рассказал волонтер Глеб Янушкевич.

Закладывать исторический фундамент и выносить историю на поверхность вызвались рабочие, студенты и волонтеры. Ежедневно в раскопках задействовано от 7 до 15 человек.