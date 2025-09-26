Отопительный сезон начался в Минске

Из-за резкого похолодания было принято решение дать тепло в Минске - в первую очередь в социальных учреждениях. Затем подключат жилфонд и административные здания. Специалисты проводят последние тестовые испытания.

Эстафета теплых батарей

Тепло по трубам поступает в социальные учреждения столицы. Среднесуточная температура достигла 10 градусов в Минске, а поэтому теперь отопление постепенно включают в школах, детских садах и медицинских учреждениях.

Наталия Марачева, заведующая детским садом № 573 г. Минска:

"Руководством города было принято решение включить отопление во всех учреждениях образования, в том числе и в нашем детском саду. Детям очень комфортно. На улице прохладно, особенно с утра, а у нас просто царство тепла и уюта. Дети ходят в удобных кофточках, шортиках, им удобно играть и заниматься спортом, ходить в бассейн, потому что все температурные режимы у нас соблюдены. Температура отличается, конечно, в первых младших группах и в средних старших, но если брать усредненно, это с 18 до 24 градусов тепла".

"Это социальная сфера, это учреждения образования, это дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, социальной защиты. Тепло в эти организации, в эти учреждения стало поступать. Дальше уже с учетом того, как будут складываться погодные условия, с учетом тех прогнозов, которые дает Белгидромет, будет приниматься решение о начале отопительного сезона в жилищном фонде. Необходимо, чтобы температура наружного воздуха на протяжении трех суток опускалась ниже плюс 8 градусов. Сейчас последние приготовления идут. Идет проверка еще раз всех систем отопления жилых домов. Проверяется инженерное оборудование", - рассказала Наталья Войтехович, начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства.