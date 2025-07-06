Оживление с помощью ИИ и симуляции: о чем рассказывают экспозиции Музея Славы Могилевской области

Сохранить историческое наследие, правду о героическом прошлом оказалось архиважно именно сейчас, когда в странах, которые освобождала от фашизма советская армия, переписывают историю. Наделяя словом "освободитель" в свою политическую угоду иных.

Беларусь помнит, кто и какой ценой завоевал Победу. Мы чтим ветеранов, учим молодое поколение быть патриотами. А еще на карте появляются новые памятные места. Культурный, исторический фонд страны пополнил Музей Славы Могилевской области. Новый уникальный проект рассказывает о боевом и трудовом пути региона. Чем наполнены экспозиции, рассказали в "Специальном репортаже".

Мемориальный комплекс "Буйничское поле" - каплица, где покоятся останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Музей военной техники под открытым небом вот уже 30 лет является местом силы для тех, кто не забыл, какой ценой досталось мирное небо.

Второе дыхание мемориальный комплекс получает буквально в последние годы благодаря идее историков, архитекторов создать здесь музей боевой и трудовой Славы Могилевской области. Инициативу поддержали Президент Беларуси Александр Лукашенко, бюджет Союзного государства, простые белорусы. Воплотить задумку - здание должно быть в форме Ордена Отечественной войны 1-й степени, которым и награжден областной центр - было непросто, рассказывает главный архитектор проекта Виталий Роговцов.

Виталий Роговцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65565150-6b6e-4582-8be9-b482382c8c1c/conversions/5708d755-c7c3-4df7-b70d-fc0d89c6231f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65565150-6b6e-4582-8be9-b482382c8c1c/conversions/5708d755-c7c3-4df7-b70d-fc0d89c6231f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65565150-6b6e-4582-8be9-b482382c8c1c/conversions/5708d755-c7c3-4df7-b70d-fc0d89c6231f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65565150-6b6e-4582-8be9-b482382c8c1c/conversions/5708d755-c7c3-4df7-b70d-fc0d89c6231f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Роговцов:

"Нужно сказать, что это не прямое повторение и копирование. Это именно стилизация под орден. Нам пришлось все таким образом выстроить, чтобы здание было функциональным. И вокруг ландшафтная архитектура создана в подчинение к этому Ордену, самой центральной части здания.

Около 5 тыс. кубов бетона, свыше 300 т металлоконструкций, сотни специалистов - столько понадобилось для возведения на Буйничском поле исторического исполина.

"Здесь есть техническая сложность возводимого здания, в том числе и наклон 10 градусов. Мы некоторые работы делали впервые. Работали ежедневно: и в выходные, и в праздники. Количество работающих доходило до 200 человек", - поделился руководитель проекта Сергей Семенов.

За 2 года строительства удалось создать архитектурный шедевр 20-метровой высоты, площадью в 3,5 тыс. кв. м. Весной этого года лучшие декораторы и художники страны приступили к созданию экспозиций.

Внутри был воссоздан даже летний кинотеатр с фильмами 1930-х. На сеанс можно купить билет. Экспозиции заполнили раритеты.

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Можно также увидеть, как в довоенном Могилеве открывалась краевая школа НКВД, кстати, ее курсанты позже принимали участие в обороне города, как работало пехотное училище, аэроклуб.

Сердце музея - экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Могилев стойко сражался за каждый клочок своей земли. Чтобы остановить надвигающуюся немецкую танковую армию, уже в конце июня 1941 года горожане вместе с красноармейцами вырыли 25-километровый ров.

Благодаря искусственному интеллекту на фотографиях командиры заговорили сами.

По официальным данным, только за один бой под Могилевом 12 июля были подбиты 39 фашистских танков и бронетранспортеров.

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Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру":

"Оборона Могилева считается уникальной, потому что впервые без долговременных дополнительных укреплений, дотов целый город, вместе мобилизовавшись, 23 дня держал оборону".

В музее находятся и личные вещи героев - обмундирование, документы, награды. Есть масштабные диорамы, рассказывающие о сопротивлении врагу и героизме.

Есть и экспозиция, посвященная самой знаменитой диверсии времен Великой Отечественной. Когда один человек на станции Осиповичи уничтожил четыре вражеских эшелона с танками, авиабомбами. Они направлялись на Курскую дугу.

Здесь запечатлели все: историю ополчения, партизанского движения, самые страшные страницы войны, геноцид в отношении белорусского народа, а еще освобождение Могилевской области в лицах и документах.

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Показана Могилевская область и после войны, когда утратилась половина населения и национального богатства, свыше тысячи промышленных предприятий, когда десятки тысяч людей остались без крыши над головой.

Виктор Бураков, декан историко-филологического факультета Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:

"Были восстановлены все крупные промышленные предприятия. Это всего лишь за годы четвертой пятилетки. Экономика области продолжила интенсивное развитие уже на основе достижений научно-технической революции. Развивалась химическая отрасль, продовольственная. В 1971 году уже была произведена первая белорусская шина для автомобиля БЕЛАЗ".

Каждый день истории Могилевской области - это шаг достижений и Славы. Сохранить его для молодого поколения - главная идея нового музея.

"Хотя бы на секунду погрузиться в тот ужас, который пережили их ровесники на этой земле. Но, не поддавшись, они выстояли, сохранили свою веру в человечность, пронесли ее через всю войну и позволили нам возродить свою страну после военных событий и строить суверенную независимую Беларусь, опираясь на эту священную память", - подчеркнул ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова Денис Дук.