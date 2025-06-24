Панкратов: Столпом США является именно ведение войн

США воевали минимум в четырех десятках стран после окончания Второй мировой войны, и это, не считая тайных операций ЦРУ, переворотов и гражданских войн, за которыми стоял Вашингтон. Все это время они боролись с коммунизмом и устанавливали так называемые демократичные и удобные режимы для Америки по всему миру. Безусловно, речь не о какой то благодетели и желании помочь, речь о заработке на войне. Если США не будут воевать - они потеряют власть и свое значение в мировом порядке.

Говоря о последних событиях в Иране, эксперт обратил внимание, что начинается старая история, когда на словах США говорят, что они заинтересованы в мире. "Но по аналогии это как говорить о том, что я хотел бы потушить пожар, и подливаешь туда бензин. Очень своеобразная логика, но она американская логика. Им это выгодно. Все свое существование они это делали. Нет ничего того, что могло бы сменить их парадигму мышления, - уверен Руслан Панкратов. - США стремятся продолжить свою гегемонию прежде всего в мировом порядке. Базы НАТО - это не только военный потенциал якобы для помощи своим партнерам по альянсу, но и такая точка, которая нужна для сохранения действующих режимов. В зависимости от интересов это явно проявляется, и неважно, дружит страна с США или нет. "Посмотрите, что в Ираке было, уж как там Хусейн с ними дружил, или в том же Египте тот же Мубарак. Ну и что? Вот они дружили, пришло время - и сделали цветную революцию", - отметил Руслан Панкратов.