Пантус о РЭБ и беспилотниках на MILEX: продукция вызвала неподдельный интерес у наших партнеров

Отечественный военно-промышленный комплекс - один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики. Это подчеркнул Президент в приветственном письме участникам и гостям международной выставки MILEX.

В форуме принимали участие 150 компаний из Беларуси, России, Китая, Ирана, Индии и Пакистана. Баланс между гласностью и секретностью особенно заметен на таких мероприятиях.

Для журналистов информация сухая. Порой не анонсируются тактико-технические характеристики экспоната. Для потенциальных покупателей возможности образца и прайс.

Минский форум принес нашему ВПК портфель контрактов на более чем 390 млн долларов. И это рекорд, отметил в интервью "Первому информационнаму" глава военпрома Беларуси. Рассказал Дмитрий Пантус и про инновационные разработки, перспективные технологии и новые горизонты сотрудничества.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"На сегодняшний момент беспилотная система и в целом слово "беспилотники" звучит очень часто в обиходе. Очень много представлено беспилотных летательных аппаратов, но не менее масштабно были представлены и средства борьбы с беспилотниками. Беларусь в этом направлении очень серьезно работает. В частности, компания "КБ Радар", которая является на сегодняшний момент законодателем мод в этом направлении, также очень широко и масштабно представила свою продукцию, которая вызвала, кстати, неподдельный интерес наших партнеров".

По его словам, была представлена вся линейка средств радиоэлектронной борьбы, которую на сегодняшний день производит Беларусь. "Большое внимание уделялось в том числе так называемому окопному РЭБу специально для защиты каждого бойца, отдельных средств подвижности и стационарных средств для защиты инфраструктуры и объектов социального назначения", - рассказал Дмитрий Пантус.