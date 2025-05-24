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Пантус о РЭБ и беспилотниках на MILEX: продукция вызвала неподдельный интерес у наших партнеров
Отечественный военно-промышленный комплекс - один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики. Это подчеркнул Президент в приветственном письме участникам и гостям международной выставки MILEX.
В форуме принимали участие 150 компаний из Беларуси, России, Китая, Ирана, Индии и Пакистана. Баланс между гласностью и секретностью особенно заметен на таких мероприятиях.
Для журналистов информация сухая. Порой не анонсируются тактико-технические характеристики экспоната. Для потенциальных покупателей возможности образца и прайс.
Минский форум принес нашему ВПК портфель контрактов на более чем 390 млн долларов. И это рекорд, отметил в интервью "Первому информационнаму" глава военпрома Беларуси. Рассказал Дмитрий Пантус и про инновационные разработки, перспективные технологии и новые горизонты сотрудничества.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
"На сегодняшний момент беспилотная система и в целом слово "беспилотники" звучит очень часто в обиходе. Очень много представлено беспилотных летательных аппаратов, но не менее масштабно были представлены и средства борьбы с беспилотниками. Беларусь в этом направлении очень серьезно работает. В частности, компания "КБ Радар", которая является на сегодняшний момент законодателем мод в этом направлении, также очень широко и масштабно представила свою продукцию, которая вызвала, кстати, неподдельный интерес наших партнеров".
По его словам, была представлена вся линейка средств радиоэлектронной борьбы, которую на сегодняшний день производит Беларусь. "Большое внимание уделялось в том числе так называемому окопному РЭБу специально для защиты каждого бойца, отдельных средств подвижности и стационарных средств для защиты инфраструктуры и объектов социального назначения", - рассказал Дмитрий Пантус.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси также отметил, что в области авиастроения Республика Беларусь вместе с Российской Федерацией работает очень плотно и постоянно расширяет это сотрудничество. "Уже многое было сказано и рассказано про совместную работу по проекту "Освей". Эта работа продолжается. На сегодняшний момент мы обсуждаем, конечно же, и другие направления", - отметил он. По его словам, совместно с Рособоронэкспортом и ОАКом прорабатывается и проект по созданию совместного самолета Су-75 Checkmate.