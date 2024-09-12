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Патриотический туризм набирает обороты в Беларуси. Расскажем, что в топе посещения у туристов
Беларусь - страна с богатой и самобытной культурой и традициями. Не удивительно, что с каждым годом турпоток растет, а безвиз этому помогает.
Только за 2023 год более 230 тыс. иностранцев из 69 стран посетили Беларусь. В топе у наших гостей - исторические места и места боевой славы.
Черная страница Хатыни. История, которую знает каждый белорус
Только представьте, 81 год назад в Хатыни люди работали, дети веселились, проще говоря, жизнь кипела. Но в один миг одна обычная белорусская деревня превратилась в большое кладбище. Тогда погибли 149 человек, из них 75 детей. Теперь здесь тишина. Это мемориальный комплекс "Хатынь", который хранит память предков, воевавших в Великой Отечественной войне.
Черную страницу Хатыни знает каждый белорус. Фашистским ужасом буквально пропитана эта земля.
Сюда приезжают семьями и целыми делегациями. Поток людей нескончаемый. Только за 2024 год мемориальный комплекс посетили более 500 тыс. человек. Где семьи с детьми и целые автобусы со школьниками - наиболее частые посетители.
После масштабной реконструкции мемориальный комплекс преобразился: здесь появились музей и православный храм. Все памятники были очищены и покрашены, особую атмосферу передает специальное освещение.
Музей под открытым небом. "Линия Сталина" - десятки уникальных военных экспонатов
Еще один патриотический объект - историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Это музей под открытым небом, где на территории почти 26 га располагаются десятки военных экспонатов, которые можно посмотреть со всех четырех сторон, в некоторых можно даже побывать внутри.
Сейчас в комплексе разрабатывают две новые экспозиции, первая посвящена сбитой военной технике, вторая - тылу. В ближайшее время они появятся в общем маршруте для экскурсий. А пока предлагают гостям уже проверенную и зарекомендованную годами программу.
Новые маршруты для патриотического туризма
Брестская крепость, Курган Славы, Красные Берег, Тростенец - это только малая часть от всех памятных мест в нашей стране. Для развития патриотического туризма создаются новые маршруты. Ежегодно каждая область и район разрабатывают свои вояжи. Туроператоры предлагают 13 разных направлений туризма. Патриотический занимает свое место и заметно востребован в дни осенних школьных каникул.
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