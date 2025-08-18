Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Стубб: За последние несколько недель мы добились в этой войне большего успеха, чем за эти 3 года

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за последние несколько недель США, Украина и ЕС добились в украинском конфликте большего успеха, чем за последние 3 года

Политик сравнил нынешние события со Второй мировой и заявил, что они "смогут найти решение, чтобы остановить агрессивную войну России".

