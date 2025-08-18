Мерц заявил, что не представляет следующую встречу лидеров без прекращения огня в Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что не может себе представить следующую встречу лидеров без прекращения огня

"Да, мы обговорим это с президентом и посмотрим, как можно добиться", — ответил Трамп и напомнил, что прекратил несколько войн без предварительного прекращения огня.