Трамп не исключил, что попытки мирного урегулирования конфликта на Украине не увенчаются успехом

Президент США Дональд Трамп не исключает, что нынешние попытки мирного урегулирования конфликта на Украине не увенчаются успехом. Об этом сообщает ТАСС.

"Возможно и то, что добиться этого не удастся", - сказал он, выступая перед журналистами на открытии многосторонней встрече по Украине в Белом доме и комментируя перспективы завершения конфликта. Участие во встрече принимают несколько европейских лидеров, а также Владимир Зеленский. "С другой стороны, возможно - удастся", - добавил глава администрации США, имея в виду перспективы преодоления украинского кризиса.

Трамп принимает президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александера Стубба, а также Зеленского. Кроме того, во встрече участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Такое число лидеров одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил в своем вступительном слове в том числе сам Трамп.