3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Трамп встречает лидеров Европы в Белом доме: ключевые заявления о мире в Украине
18 августа 2025 года президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами Европы, включая премьер-министров Великобритании (Кира Стармера), Италии (Джорджу Мелони), канцлера Германии (Фридриха Мерца), президента Финляндии (Александра Стубба), главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте, для обсуждения прекращения войны в Украине.
Встреча в Белом доме, начавшаяся с беседы в Овальном кабинете, продолжилась в Парадной столовой. Лидеры выразили стремление к долгосрочному миру и обсудили предстоящую трехстороннюю встречу с Путиным.
Основные заявления
Трамп о цели встречи: "Наша цель проста: остановить гибель людей на Украине. Мы достигли большого прогресса, и я верю, что трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским может привести к миру".
Трамп о Путине и переговорах: "У меня всегда были хорошие отношения с Путиным, и он хочет найти решение. Я постараюсь организовать трехстороннюю встречу, чтобы спасти людей от гибели - 5-6 тыс. человек погибают еженедельно".
Трамп о долгосрочном мире: "Мы не говорим о двухлетнем перемирии. Мы хотим прочный мир. Европейские страны возьмут на себя значительную роль, а США помогут".
Фон дер Ляйен о приоритетах: "Как мать и бабушка, я настаиваю, что возвращение похищенных украинских детей - главный приоритет. Мы работаем над гарантиями, подобными статье 5 НАТО".
Макрон о прекращении огня: "Трехсторонняя встреча - важный шаг, но необходимо прекращение огня. Мы работаем над безопасностью всей Европы".
Мелони о поддержке Украины: "Италия поддерживает Украину и идею гарантий безопасности по модели статьи 5 НАТО. Мы готовы вносить инициативы для мира".
Стармер о прогрессе: "Мы сделали исторический шаг к безопасности Украины и Европы. Трехсторонняя встреча - разумный следующий шаг".
Стубб о роли Финляндии: "У Финляндии есть опыт взаимодействия с Россией. Мы верим, что в 2025 году можно найти решение для прочного мира".
Трамп подчеркнул, что решение конфликта зависит от Зеленского и Путина, и выразил надежду на скорое достижение соглашения, несмотря на сложности. Лидеры договорились продолжить обсуждение гарантий безопасности и возможного обмена территориями.