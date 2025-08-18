Трамп встречает лидеров Европы в Белом доме: ключевые заявления о мире в Украине

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ff2c77-b62d-437c-9b60-0871e9d5a657/conversions/db138916-4b3e-40cb-b75f-6b23fc9ed854-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ff2c77-b62d-437c-9b60-0871e9d5a657/conversions/db138916-4b3e-40cb-b75f-6b23fc9ed854-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ff2c77-b62d-437c-9b60-0871e9d5a657/conversions/db138916-4b3e-40cb-b75f-6b23fc9ed854-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8ff2c77-b62d-437c-9b60-0871e9d5a657/conversions/db138916-4b3e-40cb-b75f-6b23fc9ed854-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

18 августа 2025 года президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами Европы, включая премьер-министров Великобритании (Кира Стармера), Италии (Джорджу Мелони), канцлера Германии (Фридриха Мерца), президента Финляндии (Александра Стубба), главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте, для обсуждения прекращения войны в Украине.

Встреча в Белом доме, начавшаяся с беседы в Овальном кабинете, продолжилась в Парадной столовой. Лидеры выразили стремление к долгосрочному миру и обсудили предстоящую трехстороннюю встречу с Путиным.

Основные заявления

Трамп о цели встречи: "Наша цель проста: остановить гибель людей на Украине. Мы достигли большого прогресса, и я верю, что трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским может привести к миру".

Трамп о Путине и переговорах: "У меня всегда были хорошие отношения с Путиным, и он хочет найти решение. Я постараюсь организовать трехстороннюю встречу, чтобы спасти людей от гибели - 5-6 тыс. человек погибают еженедельно".

Трамп о долгосрочном мире: "Мы не говорим о двухлетнем перемирии. Мы хотим прочный мир. Европейские страны возьмут на себя значительную роль, а США помогут".

Фон дер Ляйен о приоритетах: "Как мать и бабушка, я настаиваю, что возвращение похищенных украинских детей - главный приоритет. Мы работаем над гарантиями, подобными статье 5 НАТО".

Макрон о прекращении огня: "Трехсторонняя встреча - важный шаг, но необходимо прекращение огня. Мы работаем над безопасностью всей Европы".

Мелони о поддержке Украины: "Италия поддерживает Украину и идею гарантий безопасности по модели статьи 5 НАТО. Мы готовы вносить инициативы для мира".

Стармер о прогрессе: "Мы сделали исторический шаг к безопасности Украины и Европы. Трехсторонняя встреча - разумный следующий шаг".

Стубб о роли Финляндии: "У Финляндии есть опыт взаимодействия с Россией. Мы верим, что в 2025 году можно найти решение для прочного мира".