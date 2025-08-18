Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

"По окончании встреч я позвонил президенту Путину и начал организацию встречи в месте, которое будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я", - рассказал Трамп.