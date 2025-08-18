3.71 BYN
Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
Автор:Редакция news.by
Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
Помощник президента России Ушаков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут.
Кремль утверждает, что Путин и Трамп выразили поддержку прямым переговорам между делегациями России и Украины.
Также Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудили идею изучения возможности повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
"По окончании встреч я позвонил президенту Путину и начал организацию встречи в месте, которое будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я", - рассказал Трамп.