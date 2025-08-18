3.71 BYN
Bild: Трамп прервал разговор с лидерами ЕС, чтобы созвониться с Путиным
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.
"Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете", - пишет в соцсети X корреспондент издания Пауль Ронцхаймер.
Ранее Трамп сообщил, что позвонит Путину после встреч в Белом доме.