Павлюченко: Белорусы живут с уверенностью в завтрашнем дне

Приоритет экономического развития в ближайшие 5 лет - высокое качество жизни для каждого человека. Особое внимание современным технологиям, чтобы они работали на благо людей и приносили реальную пользу.

"Технологии определяют будущий вектор развития человечества. Тот, кто владеет технологиями, владеет миром. Для нас ключевая задача - обеспечить трансфер технологий, которые создаются нашими отечественными учеными, в повседневную жизнь".

"Тот курс, который на протяжении многих лет мы ведем и поддерживаем во главе с нашим Президентом, во время новых побед продолжится и укрепится. Белорусы живут с уверенностью в завтрашнем дне, смело смотрят за горизонт. Все это придает нам веру в будущее", - отметила Наталия Павлюченко, министр труда и соцзащиты Беларуси.