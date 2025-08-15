Переговоры на Аляске: кто войдет в состав российской делегации

15 августа внимание всего мира приковано к Аляске. В Анкоридже пройдет встреча лидеров России и США. В городе уже высадился десант журналистов.

Переговоры назначены на 11 часов по Аляске. В Минске в это время будет 22:00.

Сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся с участием делегаций за рабочим завтраком.

В российской делегации: Сергей Лавров - глава МИД, Юрий Ушаков - помощник президента России, Андрей Белоусов - министр обороны, Антон Силуанов - министр финансов и Кирилл Дмитриев - глава Фонда прямых инвестиций. Это основная группа, по каждому направлению также есть группа экспертов.

И, как было обещано, Путин и Трамп дадут совместную итоговую пресс-конференцию.

Главной темой переговоров заявлена ситуация по Украине.