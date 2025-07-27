Персональный подход к клиентам в селах: по каким принципам работают автолавки в Беларуси

Ежедневный труд работников торговли обеспечивает экономическую безопасность и социальное благополучие населения. В последнее воскресенье июля они отмечают профессиональный праздник.

Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики и развивается сегодня как никогда динамично. Как современные технологии и простая человеческая забота сливаются в ежедневном подвиге обычных людей? И для кого торговля больше чем просто работа? На эти вопросы ответила Стефания Винничек.

14 млн км в год, расстояние от Земли до Луны 36 раз - столько преодолевают белорусские автолавки, чтобы доставить хлеб, лекарства и просто хорошее настроение в самые отдаленные уголки страны.

Конечная цель любого бизнес-проекта - получение финансового результата, но ведь обслуживание сельского жителя - это в первую очередь большая социальная ответственность.

Автолавка ездит по белорусским деревням news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcc6a-671c-44a1-962e-58edd995892d/conversions/9bc786f0-8393-4356-9654-96da40273b75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcc6a-671c-44a1-962e-58edd995892d/conversions/9bc786f0-8393-4356-9654-96da40273b75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcc6a-671c-44a1-962e-58edd995892d/conversions/9bc786f0-8393-4356-9654-96da40273b75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcc6a-671c-44a1-962e-58edd995892d/conversions/9bc786f0-8393-4356-9654-96da40273b75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для некоторых сельчан такой магазин на колесах - единственная возможность купить продукты и товары первой необходимости. Это, если хотите, окно в большой мир, а еще целый инфоповод, возможность встретиться с соседями и обменяться последними новостями.

Факт В конце апреля 2024 года во время рабочего визита в Могилевскую область глава государства Александр Лукашенко ознакомился с новой автолавкой Белкоопсоюза. Сейчас по стране в населенных пунктах, где нет стационарных магазинов, курсирует 512 таких автолавок.

Для поддержки сельчан в Беларуси действительно делается очень многое: это и инвентаризация действующих стационарных объектов, и пересмотр маршрутов движения, вопросов, связанных с ценообразованием, ассортиментом, работой с поставщиками.

У экипажа автолавки рабочий день начинается в 7 утра. До отъезда продавец и водитель берут необходимые товары в распределительных складах. В целом по стране под патронажем таких автолавок почти 14 тыс. сел и деревень, и более чем в 5 тыс. из них живет до 10 человек.

Автолавка обслуживает белорусов в деревнях news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd7a789-f24c-4442-8e12-f76d8e06b6d8/conversions/f11db00a-26e9-4b30-be42-fd7cc88671ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd7a789-f24c-4442-8e12-f76d8e06b6d8/conversions/f11db00a-26e9-4b30-be42-fd7cc88671ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd7a789-f24c-4442-8e12-f76d8e06b6d8/conversions/f11db00a-26e9-4b30-be42-fd7cc88671ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd7a789-f24c-4442-8e12-f76d8e06b6d8/conversions/f11db00a-26e9-4b30-be42-fd7cc88671ac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Торговля на селе - это не только про доставку товаров, ассортимент и продажи. Водитель и продавец зачастую становятся не просто хорошими знакомыми, а своими, родными людьми для жителей деревни. В некоторых населенных пунктах делают по две или три остановки: пожилые люди порой не могут подойти к машине по состоянию здоровья, поэтому продукты им поможет донести до дома, например, водитель.

Автомагазин "Купава" произведен Минским автомобильным заводом. Одна такая машина способна перевозить до 5,5 т товара, а ассортимент не уступает стационарным магазинам шаговой доступности. Здесь представлено более 600 наименований товаров. Но порой даже и такое количество продукции проигрывает в конкурентной борьбе за персональный подход к клиенту. Все чаще жители делают дополнительный заказ чего-то вне ассортимента.

Ранее на деревенский рынок пытались прорваться крупные торговые сети, но проекты провалились из-за нерентабельности. На помощь идет государство. Отказываться от автолавок никто не собирается, какая бы выручка ни была. Такова политика белорусской большой семьи: магазины на колесах будут существовать до тех пор, пока будут жить деревни (даже если там останется всего один человек). Ведь пока есть люди, которые ждут хлеб, будут и те, кто его привезет.