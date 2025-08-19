WSJ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины

Европейские чиновники уточняют, что предполагаемый пакет гарантий включает четыре ключевых элемента: военное присутствие, систему ПВО, поставки вооружений и контроль за соблюдением прекращения огня. По данным источников, США допускают варианты косвенной военной поддержки европейских миротворцев в Украине без ввода собственных войск в зону конфликта.

СМИ оценивают поведение участников многосторонней встречи: американские издания обратили внимание на то, что совместное фото вышло необычно сдержанным. Было мало улыбок, написала газета Washington Post. Издание New York Times также указало, что язык тела европейских лидеров "был не совсем бодрым". А британский таблоид Daily Mail отметил "отеческое превосходство" Дональда Трампа над Зеленским. В статье также отмечается, что Зеленский на переговорах более десяти раз поблагодарил Трампа. Агентство Bloomberg отметило, что Зеленский пытался избежать повторения февральской перепалки с Трампом, поэтому выстраивал встречу "в более мягком тоне".