Около 150 доноров присоединились к инициативе профсоюзов в Минске.

Добровольцами по сдаче крови стали представители национального профцентра, отраслевых профсоюзов, профкомов столичных организаций и предприятий, молодые люди. Каждый перед началом процедуры прошел соответствующее обследование.

Мобильный донорский пункт развернулся возле Дома профсоюзов. Такая инициатива здесь реализована впервые. И уже есть планы проводить подобную практику на системной основе.

Наличие безопасной крови критически важно для оказания помощи в хирургии, онкологии, трансплантологии, при родах, авариях и ЧП. Одна донация может спасти четыре жизни.