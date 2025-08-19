В Беларуси с визитом находится парламентская делегация из Индонезии

Беларусь продолжает выстраивать конструктивный диалог с азиатскими странами. В эти дни в нашей стране с визитом - парламентская делегация из Индонезии. Программа у Совета народных представителей в Минске насыщенная.

Запланированы встречи по линии Национального собрания Беларуси (межпарламентский диалог имеет важное значение в сближении стран и народов), также ожидаются переговоры в ряде министерств и посещение промышленных предприятий.

Отметим, дипломатическим отношениям государств уже более 3 десятков лет. На протяжении всего времени Минск и Джакарта поддерживали отношения. И сегодня Индонезия остается нашим важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. В 2024 году товарооборот вырос на 38 %, в первую очередь - за счет АПК и пищевой промышленности.