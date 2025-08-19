Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС прошла в Белом доме. Расскажем об итогах переговоров

Отказ от немедленного прекращения огня в пользу долгосрочного мира. Таков итог переговоров Трампа с Зеленским и европейской делегацией с участием генсека НАТО и официальных лиц США в Белом доме.

Европейцам не удалось склонить Вашингтон к давлению на Москву, исключено также вступление Украины в НАТО: стороны сошлись на том, что Украине необходимы иные гарантии безопасности.

В ближайшей перспективе - проведение двусторонних переговоров Москвы и Киева.

Итоги переговоров

Большой день в Белом доме. Глава Еврокомиссии, генсек НАТО, президенты Франции и Финляндии, премьеры Великобритании и Италии и канцлер Германии приняли участие во встрече в расширенном формате, она прошла после того, как Трамп встретился с Зеленским впервые после перепалки в Овальном кабинете в феврале. На этот раз все обошлось без скандала. Трамп был настроен благодушно, а Зеленский все же надел костюм, правда, без галстука. За что тут же получил комплименты.

Переговоры за закрытыми дверями продлились около 30 минут. Президент США оценил их как исключительно успешные.

Дональд Трамп, президент США:

"В целом я оптимистично настроен и считаю, что совместными усилиями мы сможем достичь соглашения, которое будет сдерживать любую будущую агрессию против Украины. И на самом деле я думаю, что ее не будет. Думаю, это даже переоценено, сильно преувеличено. И я думаю, что европейские страны возьмут на себя большую часть бремени. Мы поможем им и сделаем все возможное для обеспечения безопасности".

Попытки делегации настоять на санкциях или прекращении огня эффекта не возымели. Хозяин Белого дома заявил, что это не является обязательным условием для заключения мирного соглашения.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Я хотел бы видеть прекращение огня уже со следующей встречи, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась".

Дональд Трамп, президент США:

"Что ж, мы позволим президенту Зеленскому поехать и поговорить с президентом России, и посмотрим, как это получится. И если мы сможем это сделать, я скажу, и снова я говорю это: в шести войнах, которые я урегулировал, у меня не было прекращения огня. Мы просто вступали в переговоры".

Американский лидер ясно дал понять участникам встречи, что о вступлении Украины в Североатлантический альянс не может идти и речи. Вместо этого открыты дискуссии о гарантиях безопасности, которые, как считает Трамп, должны обеспечить европейцы при поддержке США. Американский лидер напомнил, что условие о гарантиях было принято президентом России Путиным, и это важный шаг ко всеобъемлющему миру.

Вопрос о возможности отправки европейских или американских военных на Украину "вообще не обсуждался".

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Мы намерены совместно с США работать над долгосрочным и справедливым миром на Украине. Важно выработать гарантии безопасности наподобие пятой статьи НАТО".

Вместе с тем госсекретарь Марко Рубио заявил, что США больше не дают Киеву оружие, а продают его за деньги европейских стран. А для гарантий можно привлечь и не европейские государства. Зеленский, не изменяя себе, по итогам встречи заявил, что в качестве гарантий хотел бы получить пакет военной помощи на 90 млрд долларов. А сами условия, по его словам, могут быть отображены на бумаге уже в ближайшие 7-10 дней. Общение с гостями Белого дома Трамп прервал ради звонка Владимиру Путину. Разговор длился около 40 минут.

Юрий Ушаков, помощник президента России:

"Президенты высказались за продолжение прямых переговоров между делегациями РФ и Украины; Путин и Трамп обсудили идею повысить уровень прямых российско-украинских переговоров".