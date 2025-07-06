Первый день мирной жизни. Как создавалось полотно Валентина Волкова "Минск. 3 июля 1944 года"

Национальный художественный музей Беларуси к 70-летию картины "Минск. 3 июля 1944 года" и 80-летию Победы представляет выставку рисунков и этюдов Валентина Волкова.

Хотя полотно находится в постоянной экспозиции, все предварительные материалы хранятся в фондах музея и выставляются редко. Попасть на экскурсию можно до 4 августа.

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Десятки лиц и сотни судеб, запечатленных на одном монументальном полотне. Валентин Волков своими кистями оживил День освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации. Почти 10 лет кропотливой работы. Первоначально картину "Минск. 3 июля 1944" создавали для Дома правительства БССР. Отсюда и монументальные размеры - около трех метров в высоту и более пяти в ширину. До дня Победы оставалось еще несколько месяцев, но художник уже делал первые наброски.

"Волков не просто так был выбран автором полотна. Во-первых, он имел серьезное профессиональное образование. Завершил обучение в Императорской академии искусства еще до революции. Долгое время преподавал и себя проявил еще до войны, как мастер, который может рисовать портреты, натюрморты. Еще один важный факт - Волков во время оккупации находился в городе. Он не смог эвакуироваться из столицы. И весь этот период - 110 дней в оккупации - провел в Минске. Сам встречал советские войска", - рассказала ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Анастасия Трофимчик.

Завершенная в 1955-м, по назначенному адресу так и не доехала. А после второй Декады белорусского искусства в Москве, по запросу тогда еще Художественного музея БССР, вернулась в Минск. Экспонировалась на всесоюзных выставках, после оказалась в фондах на три десятилетия.



И только 2005-м ее сняли с барабана - сохранность идеальная. Вскоре при поддержке Президента Беларуси новый корпус Национального художественного музея открыл двери, и работа Волкова стала его визитной карточкой. В фондах музея сохранились и эскизы.

Анастасия Трофимчик рассказала, что было 11 разных вариантов, как могла выглядеть работа Волкову позировали родственники, соседи и даже солдаты Белорусского военного округа. В фондах музея сохранилось 5 эскизов композиции, 18 этюдов, более 80 подготовительных рисунков и набросков. Хоть полотно находится в постоянной экспозиции, эскизы выставляются крайне редко. Эти этюды - ключи к шедевру, который и сегодня поражает силой документальности.

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Репродукции картины разлетелись по страницам учебников, альбомов и брошюр, став одним из самых узнаваемых художественных символов освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.