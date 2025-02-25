Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаТехнологииРегионыПроисшествияКультураЗдоровьеСпортВ миреКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первый лесной пожар 2025 года зафиксирован в Беларуси

Первый лесной пожар 2025 года зафиксирован в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, горит 204-й квартал Рубельского лесничества Полесского лесхоза. Отмечено, что площадь, охваченная огнем, включает болото и тростник - непокрытые лесом участки.

Представители государственной лесной охраны работают над локализацией возгорания.

пожарыМЧСЧП