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Первый лесной пожар 2025 года зафиксирован в Беларуси
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Первый лесной пожар 2025 года зафиксирован в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По предварительной информации, горит 204-й квартал Рубельского лесничества Полесского лесхоза. Отмечено, что площадь, охваченная огнем, включает болото и тростник - непокрытые лесом участки.
Представители государственной лесной охраны работают над локализацией возгорания.